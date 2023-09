"Tariffe Mensa e Scuolabus a Cascina: aumenti per le famiglie"

"Sono in arrivo aumenti delle tariffe di mensa e trasporto scolastico per le famiglie cascinesi". È quanto afferma Leonardo Cosentini, capogruppo Lega a Casina, dopo la modifica ad agosto del nuovo bilancio di previsione. "Questi rapidi cambiamenti confermano una mancanza di programmazione da parte del Comune - spiega Cosentini -. Si parla di un aumento che andrebbe dal 7 al 12% per i costi dei pasti scuola e del trasporto scolastico, ma ancora non si hanno notizie. In un bilancio di oltre 30 milioni di euro – secondo il capogruppo del carroccio -, non sono stati trovati i soldi per fare fronte ai rincari senza gravare sui cittadini. Una politica fiscale senza visione, che colpisce le famiglie. Il servizio non migliora ma il Comune chiede più soldi: tutto questo è inaccettabile – denuncia Cosentini -. Il bilancio comunale ha 4milioni di avanzo di amministrazione, ma la giunta è incapace di spenderli. Non ci sono progetti per asfaltare le strade, e quest’anno non è stata nemmeno organizzata la rievocazione della Battaglia di Cascina, che attirava migliaia di persone. Per questo chiederemo conto al Sindaco e alla giunta di una motivazione per questi rincari".