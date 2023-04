"Tariffa puntuale per la Tari Novità su turismo e cultura"

di Gabriele Masiero

"Costituiremo una nuova municipalizzata 100% pubblica per dare sviluppo a turismo e cultura, il petrolio di Pisa, e adotteremo entro due anni la tariffazione puntuale per la Tari, in modo che chi produce più rifiuti paghi di più". Sono le principali novità del programma elettorale di Michele Conti annunciate ieri nel corso di una conferenza stampa-happening in un bar di Borgo Stretto davanti a quasi tutti i candidati della coalizione e a decine di passanti. Un evento pubblico costruito ad hoc dal sindaco per mandare messaggi politici chiari. Al suo fianco gli assessori Paolo Pesciatini e Pierpaolo Magnani, in rappresentanza di due delle tre liste civiche dell’alleanza: Sviluppo e territorio-Pesciatini per Pisa e Pisa punto zero. La terza è quella di Conti, sono sue parole testuali, "creata ormai più di un anno fa dal sindaco e che si chiama Pisa al centro".

I partiti (Fdi, Lega e Forza Italia) restano un passo di lato, ma Conti avverte: "Il nostro è un programma di mandato chiaro e condiviso dove ciascuno ci ha messo del suo, non come altri che sono stati presentati dai nostri sfidanti e che sono diversi anche all’interno delle stesse coalizioni (il riferimento è al M5S e al centrosinistra, ndr). Questo lo facciamo perché abbiamo interesse solo per Pisa e i pisani e non vogliamo che la città diventi una cavia di improbabili laboratori politici". Poi Conti rivendica il lavoro fatto: "Tanto e mantenendo i conti in ordine e, come ha scritto La Nazione, lasciando un tesoretto di 15 milioni alla prossima amministrazione che speriamo essere ancora noi a guidare: ricordo a chi continua a raccontare la novella del tesoretto di Filippeschi che abbiamo ereditato una Sesta Porta disastrata e con un debito di 10 milioni di euro della Sviluppo Pisa pressoché azzerato in 5 anni e contenziosi aperti costati milioni di euro alle tasche dei pisani". Il candidato del centrodestra promette "un nuovo Patto con i cittadini (il programma è scaricabile dal sito www.michelecontipisa.it) articolato su sei pilastri Pisa al centro; Pisa si cura; Pisa sostenibile; Pisa coltiva; Pisa internazionale e Pisa 2050". E "la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Pnrr (quasi 67 milioni di euro che con altri fondi arrivano a 158 milioni), la creazione della fondazione "Dopo di noi" (progetto di inclusione sociale delle persone disabili), la costituzione di una comunità energetica sugli edifici pubblici, la realizzazione della tramvia". Ma anche di prendere spunto da città come "Lucca o Venezia che hanno già una company pubblica per promuovere eventi culturali in piena sintonia con le realtà accademiche cittadine: un’occasione per la professionalizzazione del settore e di lavoro qualificato per tanti giovani laureati".