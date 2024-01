"Tari, rincari preoccupanti. Chiediamo le agevolazioni ai Comuni"

"E’ fondamentale che ogni comune metta in campo agevolazioni, esenzioni e soprattutto condizioni più eque in base alla tipologia di attività, partendo proprio dalle categorie più colpite, come ristoranti, pizzerie, bar, caffè, pasticcerie, pescherie, ortofrutta e fiorai, e dai comuni dove si sono registrati i rincari della Tari più preoccupanti, come quello di Cascina, che ha visto un aumento medio del 15% rispetto al 2022". E’ l’appello del direttore di Confcommercio, Federico Pieragnoli, che chiede alle amministrazioni "ogni possibile sforzo per contenere e ridurre gli oneri della Tari a carico di imprese, attività commerciali e pubblici esercizi di Pisa, Cascina, Pontedera, Ponsacco, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce, Castelfranco di Sotto e Volterra". "Abbiamo inviato una lettera ai sindaci dei nove comuni rappresentativi delle loro aree di riferimento e presi a campione del nostro studio - sottolinea Pieragnoli - chiedendo un tempestivo intervento nell’ottica di contenere i costi di servizio e garantire una più equa ripartizione delle tariffe. Servono necessariamente modifiche già a partire dal 2024 e interventi strutturali in previsione dei prossimi bilanci che tengano conto delle specificità delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi. La Tari continua purtroppo a rappresentare un peso insostenibile per le imprese del territorio pisano e salvo rare eccezioni i numeri ci dicono che nell’ultimo anno l’imposta è ulteriormente aumentata". E per rendere più chiara la situazione, il direttore dell’associazione di categoria snocciola le cifre: "E’ inaccettabile che un ristorante di 150 metri quadrati a Cascina debba sborsare 6.039 euro all’anno, mentre la stessa attività ne paga 4.134 a Pisa, 3.610 a Pontedera e 2.616 a Volterra. Chiediamo al Comune di intervenire con la massima urgenza per adeguare le tariffe e cancellare questa disomogeneità. Confcommercio è a disposizione per collaborare e individuare misure e soluzioni che tengano conto delle necessità delle imprese".