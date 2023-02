"Tanti casi anche tra bambini Trauma forte per chi sopravvive"

"Che la sua morte non sia vana". Una promessa "fatta dopo la scomparsa dolorosissima di Chiara", spiega l’avvocato Francesca Zuccoli (nella foto) che tutela la famiglia Bargagna-Ribechini nel processo in corso. "Purtroppo, invece, è successo di nuovo, ora due episodi nel giro di pochi giorni".

Tutto cambia in un attimo.

"Si può morire per allergia e disattenzione. Ed è ancor più angosciante quando succede con prodotti di fabbrica, non preparati sul momento, che dovrebbero essere dedicati, di cui le famiglie si fidano perché hanno tanto di etichetta, ma si rivelano poi diversi e nocivi".

Quali gli strumenti per intervenire?

"Con l’associazione “cibo amico“ e Aps Chiara Ribechini ci stiamo muovendo per sensibilizzare e portare avanti azioni concrete. Non deve più accadere".

Lei segue più casi.

"Sì, mi sono capitati tre bambini allergici nell’ultimo mese tra Piemonte, Campania e Puglia. La prima di 6 anni i cui genitori avevano acquistato una merendina specifica. Ma, all’interno, c’era una crema di nocciola con il latte. Per fortuna la farcia del cornetto è al centro e lei ha dato un morso piccolo nella parte iniziale. Ha avuto uno choc ma si è salvata".

Non è la sola.

"Un ragazzo è andato in crociera con i familiari che avevano avuto rassicurazioni sulle preparazioni dei cibi. Avevano firmato anche dei moduli. Ma poi lo chef in una pietanza ha utilizzato il formaggio: il giovane se n’è accorto subito. Ha appena assaggiato il piatto: è stato comunque male".

Non è facile individuare responsabilità.

"Esatto, si fa la richiesta risarcimento danni ma le catene danno la colpa al produttore e quest’ultimo al fornitore di alcuni componenti... e così via. E poi c’è l’aspetto psicologico".

Un effetto grave come quello fisico.

"Forse anche di più. I piccoli poi hanno paura e non vogliono più mangiare. Già faticano per accettare la loro condizione e devono fare i conti con chi sentenzia in continuazione ‘resa a casa, non andare al ristorante, in gita, in viaggio...’ Per non parlare dei commenti sui social ogni volta che accade qualcosa di simile. Non è giusto. Queste persone hanno bisogno, come tutti, forse anche di più, di socializzare".

E’ importante sensibilizzare e informare.

"C’è molta ignoranza sull’argomento, si confondono per esempio le intolleranze al lattosio con l’allergia alle proteine del latte. Choc e corse al Pronto soccorso sono all’ordine del giorno".

A. C.