Tante feste di Carnevale nel Comune di Vicopisano

Il carnevale in piazza

Vicopisano (Pisa), 15 febbraio 2023 - Numerose le iniziative per continuare a festeggiare il Carnevale nel territorio di Vicopisano.

FESTE - Sabato 18 febbraio, alle 20:00, cena di Carnevale organizzata dal Comitato Castellare e dalla Parrocchia nella sala dell'asilo parrocchiale. Il ricavato sarà destinato all'acquisto della nuova ambulanza dell'Unità Territoriale della Croce Rossa di San Giovanni alla Vena. Domenica 19 febbraio nuovo appuntamento per i bambini e le bambine con i corsi mascherati del Carnevale di Vicopisano, in Piazza Cavalca, che ci sarà anche il 21 e il 26 febbraio. Carri, trenino, giochi, animazioni, personaggi, dolci e gli ormai famosi frati del Comitato organizzatore. Ingresso gratuito per tutti. Martedì 21 anche Uliveto sarà in maschera grazie alla locale Pro Loco che ha organizzato festeggiamenti per tutte le età alla Casa del Popolo e nel giardino adiacente della Spes: animazioni, merenda, dolci di Carnevale, gonfiabili, giochi e tanto divertimento con partecipazione libera e gratuita.