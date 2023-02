Tante cause pendenti, ma processi più celeri

di Carlo Baroni

Le cause pendenti non mancano. Ma la situazione è in netto miglioramento. Anche i processi sono più celeri. Ci sono i dati a sottolineare questi aspetti analizzati a fondo dalla relazione del presidente della Corte d’Appello di Firenze Alessandro Nencini sull’amministrazione della giustizia nel distretto toscano, presentata in occasione dell’ inaugurazione dell’anno giudiziario 2023. Il miglioramento riguarda sostanzialmente tutti i fronti. Anche quello civile. In questo caso il polso della situazione ce lo danno le cause in entrata: dalle 8589 nel 2020 siamo passati alle 8080 nell’anno successivo e alle 7650 nel 2022. Il numero della cause definite resta stabile e anche le pendenze finali sono diminuite.

Anche le pendenze ultra-triennali sono diminuite in modo rilevante: nel settore civile ordinario si è registrata la diminuzione più importante, essendo le cause ultratriennali scese da 2903 a 1985 ; nel settore lavoro da 215 a 142.

Passando al settore famiglia che è rilevante, resta alto il numero di separazioni e divorzi. Le separazioni consensuali sono state 260 ( pendenza iniziale 176 e definiti 388), quelle giudiziali 107 (pendenza iniziale 291 e definiti 173), i divorzi congiunti 230 (pendenza iniziale 107 e definiti 290), i divorzi giudiziali 150 (pendenza iniziale 247 e definiti 157).

Per quanto riguarda invece la sezione fallimentare permangono numerose pendenze, che – si legge nella relazione – è "da collegare in gran parte alla difficoltà di collocare sul mercato i beni, soprattutto immobili, delle procedure concorsuali, difficoltà connessa presumibilmente con lo stato stagnante del mercato immobiliare, atteso l’attuale periodo di crisi che disincentiva gli investimenti". Qualche numero? Nel settore immobiliare tra procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti nel restano 1547; per quanto concerne i fallimenti tra pendenti, sopravvenuti e definiti nel restano da smaltire 610. Ora uno sguardo a quella che è invece la situazione nel settore penale dove la durata media dei processi con il rito collegiale è di 714 giorni, mentre con il rito monocratico è di 629 giorni. Anche il disposition time è migliorato: si tratta della misura di durata utilizzata a livello europeo e tra gli obiettivi da migliorare nel Pnrr, e consiste nel rapporto tra il numero dei pendenti alla fine del periodo di riferimento con il flusso dei definiti nel periodo e coincide con l’indice di durata: per il rito collegiale è 544,29, per il monocratico 772,06. Numeri dimezzati rispetto all’anno giudiziario precedente. Infine l’ufficio gipgup. Si registra un aumento del numero dei decreti penali di condanna: 429 a fronte dei 379 del periodo precedente. Mentre sono in calo le ordinanze di convalida del fermo e dell’arresto (116 a fronte di 139), e i provvedimenti sulle misure cautelari. Positivo il livello di produttività con i tempi di definizione dei procedimenti contro imputati noti molto contenuti: sul totale dei 4728 procedimenti esauriti, la durata media risulta ridotta a meno di quattro mesi e mezzo: siamo a 136 giorni. In aumento ci sono i procedimenti contro ignoti: 6259 a fronte dei 5050 del 2021.