Tangenziale nord-est strategica. Centrodestra e centrosinistra divisi (solo) sui finanziamenti

di Gabriele Masiero

PISA

La tangenziale nord est è strategica per la città. Ma centrodestra e centrosinistra hanno opinioni diverse su come trovare i soldi per realizzarla. Per la sinistra di Ciccio Auletta, invece, "è un intervento sbagliato che produce più inquinamento e devasta l’ambiente e quindi da accantonare per sempre, investendo semmai quelle risorse nella realizzazione di un parco agricolo della piana". In consiglio comunale la maggioranza approva un atto di Fratelli d’Italia, illustrato dal capogruppo Maurizio Nerini, che "impegna sindaco e Giunta a seguire costantemente l’iter burocratico che porti alla realizzazione della tangenziale nord est, sollecitando Provincia di Pisa e Regione Toscana per progettazione esecutiva, appalto e realizzazione" e invita le due amministrazioni "a convocare urgentemente la conferenza di servizi per definire le caratteristiche del tracciato e costruttive della viabilità di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la statale del Brennero, l’Aurelia e la Vicarese per superare le criticità riscontrate nel progetto preliminare, riguardanti in modo particolare il quartiere de I Passi e l’attraversamento dell’Acquedotto Mediceo".

Il documento della maggioranza invita anche "a riconoscere all’opera i caratteri di estrema e urgente necessità; a conferire l’incarico di progettazione definitiva del nuovo tracciato imponendo tempi per la presentazione tali da non ritardare la progettazione esecutiva e il successivo appalto oltre i limiti conseguenti l’entrata in funzione del nuovo ospedale di Cisanello; a comunicare l’entità del finanziamento che la Regione ha ancora disponibile per la realizzazione dell’opera e le modalità per integrarlo fino al completamento dell’intero tracciato coinvolgendo anche il Comune di San Giuliano Terme, che ha recentemente approvato una specifica variante urbanistica prevedendo fondi specifici finora mai stanziati".

Visione opposta, per reperire i finanziamenti, dal centrosinistra: "La tangenziale - ha detto Marco Biondi (Pd) - è strategica nell’area pisana, in particolare per l’ospedale di Cisanello su cui la Regione sta investendo 150 milioni di euro e che si pone proprio come uno degli obiettivi principali, quello di collegare meglio e rendere quindi più velocemente raggiungibile il presidio ospedaliero. La destra ha sbagliato indirizzo: il sindaco Michele Conti dovrebbe infatti sollecitare il Governo a farsi carico dei costi per il completamento dell’opera (serviranno complessivamente oltre 200 milioni), e di procedere alla verifica dei progetti, in base anche ai pareri di Soprintendenza, Arpat, Genio Civile idraulico per minimizzare il consumo di suolo, migliorare la viabilità del trasporto pubblico locale, incentivando l’uso dello stesso, valutando tramite un processo partecipativo l’impatto su ambiente e vivibilità dei quartieri dei Passi, Pratale-Don Bosco, Porta a Lucca, Gagno e Cisanello".