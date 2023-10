Tamponano rider e fuggono. Caccia ai due

Incidente in via Dini a San Giuliano tra due motoveicoli, con fuga. Giunti sul posto i poliziotti hanno identificato un 28enne residente a Pisa, rider, il quale riferiva che, mentre effettuava una consegna per lavoro, improvvisamente il motoveicolo dietro di lui, con a bordo due persone, probabilmente non accortosi delle intenzioni di svolta ha tentato un sorpasso all’ultimo senza però riuscirvi. I mezzi si sono scontrati, i due ragazzi si sono alzati e sono fuggiti a piedi verso San Giuliano. Da accertamenti in banca dati i poliziotti hanno verificato che il veicolo, un Piaggio modello Medley, risultava provento di furto. Ricerche per individuare i due. Il mezzo è stato recuperato. Solo piccole escoriazioni per il rider.