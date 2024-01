Tamponamento tra furgone e tir. Caos FiPiLi, un ferito e coda infinita

CRESPINA LORENZANA

Un ferito grave. Chilometri di coda. Tratto tra Lavoria e Vicarello chiuso per oltre tre ore, camion e auto intrappolate. Ancora caos in FiPiLi ieri mattina dalle 7 alle 10,30. L’incidente ha visto coinvolto due mezzi pesanti. Un autoarticolato e un Daily frigorifero. Il tamponamento è accaduto quando mancava circa un quarto d’ora alle 7 al chilometro 63 e 600, al confine tra i territori comunali di Crespina Lorenzana e Vicarello, tra le uscite di Lavoria e Vicarello in direzione mare.

Nell’impatto contro la parte posteriore dell’autoarticolato l’autista del furgone, classe ’97 e residente a Vicopisano, è stato parzialmente sbalzato dall’abitacolo. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni camionisti che sui sono trovati subito dopo i due veicoli che si erano scontrati e lo stesso autista del camion. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. Per i soccorsi sono state inviate le ambulanze del 118, l’automedica e l’elisoccorso Pegaso che è atterrato in un campo a ridosso della superstrada. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello dove è stato operato per una frattura del bacino. Le sue condizioni vengono definite gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I sanitari hanno richiesto il supporto di una squadra dei vigili del fuoco di Pisa per estrarre il ferito dalle lamiere accartocciate del furgone e per il trasporto della barella dall’ambulanza all’eliambulanza passando dal terrapieno della FiPiLi. Gli stessi pompieri hanno anche provveduto a mettere in sicurezza i due veicoli prima della loro rimozione e il tratto stradale dove sono stati dispersi rottami e altri oggetti trasportati, oltre alla rimozione dei due mezzi pesanti con un’autogru.

Sulle cause dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale di Pisa intervenuta con una pattuglia che ha effettuato i rilievi. Probabile una distrazione la causa del tamponamento che è stato particolarmente violento. Sul posto anche il personale di Avr – la società che ha in gestione l’intero tratto della FiPiLi – che ha provveduto alla bonifica della sede stradale per consentire la riapertura al transito veicolare avvenuta, come detto, intorno alle 10,30.

g.n.