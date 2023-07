Talenti dalla Cina fanno tappa a Pisa Jam pittorica e vernissage di ArTour

Riparte ArTour, un progetto che ha riunito un gruppo di studenti cinesi provenienti dalla Scuola Forwards Arts, con sedi a Pechino e Shanghai, venuti a dipingere Pisa e immergersi nel peculiare contesto dell’arte contemporanea locale. L’esperienza è stata resa possibile grazie all’attiva collaborazione e alla dedizione dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino e dell’Ambasciata d’Italia in Cina. Domani in Logge dei Banchi si terrà una jam pittorica aperta a tutti, offrendo l’opportunità di confrontarsi con la sensibilità orientale e un punto di vista diverso da quello locale, attraverso il medium dell’arte. Questo evento fornirà uno stimolo per guardare oltre, permettendo di reinterpretare la propria immagine e identità, arricchendosi attraverso un confronto reciproco. Sabato 29 luglio le opere realizzate durante la residenza saranno esposte al pubblico nello spazio espositivo Sms, grazie all’ospitalità dell’associazione Le Piagge Convivio. Durante il vernissage, intorno alle 18, si esibirà il sassofonista jazz Federico Cataldo. Tra gli ospiti anche l’artista Michele Stagni. La residenza privata e salotto culturale Mai Social Maison è stata, domenica scorsa, hub di incontri artistici di rilievo nella quale i ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con vari artisti locali emergenti. L’assessore al turismo e allo sviluppo economico del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, ha sostenuto e facilitato la realizzazione del progetto: "L’arte è fondamentale per mettere in relazione i popoli e questa iniziativa ci consente di battere percorsi di estetica comparata osservando i lavori delle giovani generazioni di artisti sia cinesi che italiani".

Michele Bufalino