Taglio del nastro per la "Mediolanum Lounge" Nuova area hospitality nel cuore dell’Arena

Come una signora in su con l’età che non vuole saperne di piegarsi allo scorrere del tempo, così l’Arena Garibaldi aggiunge un pizzico di trucco al già imponente maquillage applicato a più riprese dall’amministrazione e dalla società nerazzurra. Nella mattinata di vigilia dell’impegno odierno di campionato, il presidente Giuseppe Corrado ha tenuto a battesimo la "Mediolanum Lounge", nuova area hospitality incastonata tra la curva Nord e la tribuna coperta, che si affaccia sul manto erboso. "Mi sono innamorato del tifo pisano in occasione della finale playoff con il Monza e ho capito che i tempi erano maturi per avviare una collaborazione con la società" ha sottolineato Piergiorgio Aprili, Unit Manager di Banca Mediolanum Pisa, dopo il taglio del nastro della struttura. Una zona interamente tirata a lucido e rinnovata dove si potranno svolgere anche iniziative collaterali alle partite, "che conferma la grande attrattività del nostro progetto" ha chiosato Corrado.