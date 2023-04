Taglio del nastro per il comitato elettorale di Raffaele Latrofa

pisa

"Ringrazio Raffaele e Fratelli d’Italia perché i comitati elettorali fanno incontrare le persone e permettono di spiegare ai cittadini il grande lavoro fatto che abbiamo fatto in questi cinque anni". Lo ha detto il sindaco Michele Conti, inaugurando il comitato elettorale dell’assessore ai lavori pubblici e ricandidato con Fdi, alle amministrative di maggio in piazza Toniolo 27.

"A noi interessa Pisa e interessano i pisani - ha aggiunto Conti - e non vogliamo che la città sia trasformata in un laboratorio politico, in una cavia per garantire destini politici a qualcuno come è accaduto fin troppe volte negli anni passati". All’inaugurazione del comitato elettorale è intervenuto anche il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Marco Rusconi: "Il nostro motto recita ‘si vede’, perché vuole spiegare che cosa abbiamo fatto, anche perché il centrodestra pisano e il sindaco Michele Conti possono andare a testa alta e sono un caso più unico che raro di persone che si ricandidano potendo dimostrare di avere mantenuto ciò che avevano promesso".

Infine, l’assessore Latrofa ha snocciolato "i dati di un’amministrazione che ha avuto una grande visione fin dall’inizio, con buona pace di chi, come il Pd e i suoi alleati, dice il contrario: abbiamo realizzato decine di pere realizzate con finanziamenti intercettati grazie ai nostri progetti rendendo la città più bella, più verde e realizzando finalmente la navigabilità dell’Arno. La visione dei nostri avversari? La pista ciclopedonale sul ponte della Vittoria fatta con un pennello e un secchio di vernice. Mandò in tilt il traffico fino a Ghezzano, al punto che furono costretti a fare una precipitosa marcia indietro. Noi pensiamo al 2050 con il verde urbano, la città intelligente e le comunità energetiche rinnovabili".

gab mas