Taglio ai fondi-morosità Sit-in sotto la Prefettura

Presidio davanti alla prefettura contro il non rifinanziamento del governo, dei fondi per la morosità incolpevole e i contributi per affitti. L’associazione inquilini e abitanti Asia, Usb e Potere al popolo Pisa, hanno presentato una lettera al prefetto di Pisa, da indirizzare al governo contro la decisione di de-finanziare i fondi per la morosità. "In questi giorni il ministro Matteo Salvini, ha confermato lo stop ai fondi per sostenere le famiglie costrette dalla crisi alla morosità incolpevole - spiega Fabrizia Casalini, Asia Usb -. Nella nostra città, nel 2022, le domande per avere un contributo all’affitto sono state 1.004 con una spesa di 1,1 milioni di euro. A causa dell’aumento vertiginoso dei tassi di interesse – continua Casalini - aumentano anche le famiglie che non riescono a pagare il mutuo. Senza il rifinanziamento del governo, i comuni dovranno far fronte alle richieste con risorse proprie, togliendole da altre voci di spesa sociale. Il governo Meloni, continua la lotta ai poveri, smantellando quei pochi provvedimenti di sostegno a chi è in difficoltà, come il reddito di cittadinanza e ora i contributi all’affitto". "Il Sindaco Michele Conti, in piena campagna elettorale - puntualizza Mauro Solida, Potere al popolo - ha dichiarato che il fondo sarà comunque garantito, nascondendo il fatto che le risorse saranno tolte da altre voci di bilancio".

E.M.D.P.