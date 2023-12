Tagliatore dei fili delle luci di Natale. Identificato e denunciato 70enne

PONTEDERA

L’uomo che tagliava i fili delle luci degli addobbi di Natale è stato identificato e denunciato. Ha provato a evitare i guai scusandosi, ma non gli è bastato. La polizia locale, che l’ha individuato attraverso le riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti sul corso e strade limitrofe, l’ha convocato al comando e, dopo averlo messo davanti al fatto compiuto e alle inequivocabili immagini, l’ha denunciato. E’ un settantenne pontedere con precedenti.

"Non so perché l’ho fatto. Chiedo scusa per il mio gesto". Si è giustificato così l’autore del danneggiamento delle luci natalizie su corso Matteotti davanti agli uomuini della poliiza locale di Pontedera che lo hanno identificato al termine di una veloce attività investigativa. E’ stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato. I fatti risalgono all’inizio del mese quando l’amministrazione comunale pontederese diede incarico a una ditta per l’installazione delle luci di Natale nel centro cittadino. Una volta installate le luci, a più riprese, sono state messe fuori uso attraverso il taglio dei relativi cavi elettrici causando, oltre al disservizio, anche un danno all’amministrazione comunale.

Grazie alle immagini delle numerose telecamere dell’impianto di videosorveglianza comunale presenti nell’area del corso Matteotti e delle strade limitrofe, che hanno ripreso l’uomo mentre tagliava i cavi elettrici, e a seguito di ulteriori indagini, gli agenti della polizia locale di Pontedera sono riusciti a identificare l’autore del danneggiamento. Si tratta di un settantenne pontederese già noto alle froze dell’ordine e con precedenti di polizia. Convocato al comando di via Fratelli Bandiera e messo davanti ai fatti, l’uomo non ha avuto scampo e ha ammesso le sue responsabilità senza riuscire a giustificare il gesto del quale si è scusato. Tuttavia, le scuse non sono bastate a evitargli la denuncia. Il comando ha proceduto nel deferirlo alla competente autorità giudiziaria. Era stato il sindaco Matteo Franconi a rendere nota, con un post su acebook, la vicenda del tagliatore dei fili delle luci di Natale.