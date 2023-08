Svolta per la Città del Teatro Santoro è la nuova direttrice "Pronti per il rilancio artistico"

Dopo il terremoto della scorsa estate – le dimissioni del vecchio Cda, in disaccordo con l’amministrazione rispetto alla gestione finanziaria dell’ente (il sindaco Betti ha sempre respinto le accuse)- e l’abbandono di Luca Marengo (ex direttore artistico) lo scorso dicembre, è stato annunciato il nome della nuova direttrice artistica della Città del Teatro, Cira Santoro. Selezionata tra le 33 candidature arrivate ad aprile in risposta dell’avviso della Fondazione Sipario Toscana Onlus, la dottoressa Santoro è stata scelta per le sue competenze nel settore e per i vari riconoscimenti conseguiti a livello nazionale in ambito teatrale per ragazzi e giovani. "È stato un processo naturale, viste le competenze e le esperienze maturate da Cira Santoro", sottolinea il presidente Pierpaolo Tognocchi, "individuare in lei il profilo giusto per dare sostanza culturale e strategica alla missione e al ruolo che la Fondazione Sipario si propone. Sono estremamente convinto che aggiungerà grande valore al progetto che stiamo definendo per il rilancio della Città del Teatro di Cascina". Laureata in drammaturgia, per anni Cira Santoro si è occupata di programmazione e gestione teatrale in qualità di Responsabile del settore teatro ragazzi di Ater Fondazione e del Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno. L’interesse del rapporto tra teatro e giovane pubblico nasce quando, ancora studentessa universitaria, insegnava nelle scuole elementari e seguiva corsi di pedagogia e storia della letteratura per l’infanzia. Inoltre Santoro ha sviluppato un approccio di tipo progettuale applicato all’organizzazione teatrale e pubblicato articoli scientifici su diverse riviste specializzate tra cui l’ultimo sull’economia della cultura. "Oltre alle competenze vedo in lei una luce negli occhi che fa la differenza: approccio positivo e grande senso di responsabilità", racconta la vicepresidente Annastella Giannelli.

La nuova direttrice artistica inizierà la sua avventura a Cascina da ottobre, all’avvio della stagione che festeggia i 30 anni di attività del teatro cascinese: la stagione 2023-2024, che sarà presentata a settembre, sarà rivolta alla trasversalità delle arti con eventi, appuntamenti teatrali e musicali, nuove produzioni, mostre d’arte, incontri, laboratori e corsi di formazione.

Giulia De Ieso