Svolta nella sperimentazione clinica: "Così saremo più competitivi"

Svolta per la sperimentazione clinica profit e no-profit dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (Aoup) che dopo un anno di lavoro, insieme all’ateneo, ha presentato il rapporto finale con le indicazioni necessarie per potenziare la qualità e l’efficienza del Clinical Trial Center pisano e dunque, hanno affermato il rettore Riccardo Zucchi e la direttrice generale Silvia Briani "garantiamo ad azienda e università di restare ad alto livello nell’offerta clinica e nella ricerca scientifica". "Saremo in grado - ha aggiunto Zucchi - di adottare misure che permetteranno di accrescere il potenziale della ricerca del nostro centro per le sperimentazioni cliniche multicentriche, risolvendo alcuni problemi organizzativi che si sono manifestati in passato. Questo ci consentirà non solo di valorizzare le attività di ricerca clinica, sia profit che no-profit, ma anche di rendere più competitivo il nostro sistema". Tra le misure principali previste ci sono un investimento in risorse umane, una semplificazione degli applicativi gestionali e un’attività di formazione mirata ai data manager e al personale, per quelle no-profit, invece, il programma prevede la costituzione di un apposito fondo e l’aggiornamento dei protocolli e delle procedure di studio, che dovranno essere precedute da opportune analisi di prefattibilità. Il lavoro del gruppo congiunto Aoup-ateneo, hanno concluso Zucchi e Briani, "porterà a una riduzione dei tempi nelle varie attività previste dalla normativa vigente, a una semplificazione nella gestione organizzativa e amministrativa".