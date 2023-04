Svolta green del mercato casa: agenzie a convegno

Svolta green del mercato della casa. Gli agenti immobiliari Fimaa Confcommercio Pisa si sono dati appuntamento all’Euro Hotel di Cascina, alla presenza del presidente nazionale Fimaa Santino Taverna. Novità e nuovi servizi – il titolo dell’incontro che ha ospitato in apertura i saluti del presidente di Confcommercio provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi: "Non ci sono tante categorie come voi, che in un periodo difficilissimo come quello che abbiamo e stiamo ancora attraversando, siete riusciti ad avere una visione concreta e reale del mercato". Ad una folta platea di agenti immobiliari e professionisti il presidente nazionale Fimaa Santino Taverna ha affrontato il tema dell’efficientamento energetico "La direttiva europea prevede entro il 2030 che gli immobili siano classificati in classe E, per poi arrivare in classe D entro il 2033, per giungere infine ad emissioni zero entro il 2050. Lo stock immobiliare italiano è obsoleto, perché edificato per lo più dagli anni 50’ fino agli anni ‘90, quando non era ancora in vigore quel rigore legato all’efficientamento. Come agenti immobiliari abbiamo il dovere di informare adeguatamente i proprietari degli immobili". "Abbiamo colto l’occasione per presentare nuovi servizi ai nostri agenti", commenta Mauro Buccioni, presidente Fimaa ConfcommercioPisa.