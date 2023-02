"Sviluppo e Territorio" Chi corre con Pesciatini

PISA

Domani in via Cavalca la lista civica Sviluppo e Territorio che fa capo all’assessore al turismo, commercio e attività produttive, Paolo Pesciatini, si presenterà alla città nella sua nuova sede di via Cavalca 10, a un passo da piazza delle Vettovaglie, dove accoglierà il suo comitato elettorale in vista delle amministrative. Sarà l’occasione per presentare i candidati della lista ma anche per ascoltare i cittadini.

La Nazione è in grado di svelare i primi nomi di coloro che hanno deciso di correre alle elezioni a fianco di Pesciatini. In lista ci sarà sicuramente l’avvocato Giorgio Benedetti, legale specializzato nell’assistenza alle imprese turistiche, e Valentina Molese, medico e responsabile dell’Usmaf, l’ufficio territoriale di Sanità marittima, aerea e di frontiera di Pisa competente anche per lo scalo fiorentino. Trapiantata a Pisa da una quindicina d’anni Molese, originaria di Napoli, è esperta di medicina preventiva e organizzazione dei sistemi sanitari. Nella sua carriera ha ricoperto ruoli apicali nelle Asl Toscana e alla Fondazione Monasterio. In corsa alle elezioni ci sarà un ingegnere appassionato di Pisa e della storia cittadina: Fabio Vasarelli, insegnante in un istituto tecnico cittadino, ma con un passato da formatore professionale di personale privato presso aziende del settore metalmeccanico, logistica e trasporti. Grande tifoso del Pisa e anima dell’associazione Cento, che custodisce storia e cimeli del club nerazzurro, Vasarelli ha anticipato con un lungo post sui social la sua decisione di candidarsi. "Molti amici - ha scritto sulla sua pagina Facebook - mi hanno chiesto come mai, così appassionato e impegnato per la mia città, non fossi mai ‘sceso in campo’, alludendo ciclicamente alle elezioni politiche e amministrative. La risposta è sempre stata la solita: sono già in campo, anche se non sono un personaggio pubblico, anche se non entro nel ‘circuito cittadino della politica’, anche se non opero sotto un partito. Preferisco fare che discorrere". E allora che cos’è cambiato questa volta? Lo spiega lo stesso Vasarelli: "Si cresce, si matura, si diventa consapevoli e l’amico Paolo Pesciatini mi ha chiesto quasi un anno fa di condividere un progetto. Una lista civica (forse la prima veramente civica da qualche elezione a questa parte e che appoggia il sindaco uscente). Persone serie e appassionate, impegnate professionalmente e non schierate, che condividono molte idee su come Pisa possa migliorare: cultura, turismo, sicurezza, infrastrutture, eventi. Ideologie poche, risorse e proposte tante. Una scelta di campo per la mia città".

