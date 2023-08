Sviluppo dei Navicelli, avanti tutta Sopralluogo con il viceministro

di Gabriele Masiero

Rafforzamento delle sponde, dragaggio del Canale dei Navicelli e superamento del ponte di Calambrone per garantire alla darsena pisana e al distretto nautico un accesso diretto al mare. Sono i temi al centro dell’incontro tecnico svoltosi ieri nella sede della Port Authority di Pisa tra il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, il presidente della società di gestione del canale e della darsena, Salvatore Pisano, e il sindaco Michele Conti, al quale hanno partecipato anche alcuni rappresentanti delle principali aziende nautiche che operano ai Navicelli: Overmarine, Codecasa, Rossinavi e Seven Stars, oltre al presidente di Confindustria nautica, Saverio Cecchi. "La darsena pisana - ha detto Pisano a Rixi - sta avendo un’autentica esplosione della produzione e ha bisogno della costante attenzione anche da parte del Governo". E il viceministro ha raccolto la sollecitazione, chiedendo informazioni puntuali, progetti e stime dei costi riguardo agli interventi ritenuti più urgenti da operatori economici e istituzioni del territorio. A cominciare da una prima riunione operativa "a settembre per delineare le modalità per intervenire più efficacemente possibile per assicurare lavori immediati e da eseguire in tempi rapidi". Servono circa 25 milioni di euro per la riprofilazione dell’alveo del canale, la palancolatura sulle sponde e il dragaggio per portare il fondale intorno ai 4,5 metri di profondità. "Un finanziamento che può essere trovato anche nell’ambito dei fondi Pnrr - ha spiegato Rixi - per assicurare tempi d’esecuzione certi e rapidi. Ne parleremo durante la riunione tecnica di settembre insieme a tutti gli enti interessati, comprese le province di Pisa e Livorno e l’autorità portuale dell’Alto Tirreno, per affrontare concretamente anche il tema dell’accesso diretto al mare". L’impressione è che dragaggio e palancolature (il rafforzamento delle sponde per garantire la navigabilità dell’idrovia) seguiranno un iter diverso e separato (anche nel reperimento delle risorse economiche) rispetto al ponte di Calambrone per il quale il viceministro ha prospettato l’idea di costruirne "uno nuovo (con apertura mobile centrale per consentire il passaggio delle imbarcazioni) parallelo a quello vecchio (da demolire quando ci sarà il nuovo) per non interrompere la viabilità che collega Livorno al litorale pisano, ma si tratta di ragionamenti complessi da affrontare in un secondo momento, dopo aver assicurato l’intervento sui Navicelli".

Rixi ha chiesto anche precisi impegni ai privati di fronte a "un intervento oneroso in termini di investimenti per un ulteriore sviluppo dell’attività industriale con conseguenti ricadute occupazionali positive per il territorio". "Un incontro proficuo - ha concluso Conti - nel quale abbiamo parlato dello sviluppo dei Navicelli e degli investimenti necessari per dar nuovo impulso alla nautica pisana e al suo indotto. Il Governo garantisce sostegno e impegno sulle istanze che provengono dal nostro territorio".