SuperEroi Acrobatici. Giochi e solidarietà

Spider-Man, Thor e Hulk si caleranno domani dalle Logge dei Banchi per solidarietà. Sono i supereroi dell’associazione Sea (Super Eroi Acrobatici). Un’iniziativa organizzata dal Comune di Pisa insieme all’Archivio di Stato e all’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Alle 16 di domani nel pieno centro di Pisa, Supereroi e Supereroine, renderanno indimenticabile l’appuntamento per bambini, famiglie e appassionati di personaggi della Marvel. I Supereroi faranno un’esibizione spettacolare scendendo dal tetto dell’Ex Regio Archivio di Stato di Pisa in piazza XX Settembre per raccogliere fondi destinati all’Ospedale Pediatrico, a sostegno di progetti dedicati ai bambini.

"Sarà un modo – ha spiegato l’assessore Paolo Pesciatini -, per ammirare ancora una volta la bellezza di questa struttura". L’Archivio di Stato sopra le Logge dei Banchi è stato riaperto lo scorso 8 ottobre, l’intento sarà di renderlo fruibile alla cittadinanza per iniziative ed eventi ludici a scopo di beneficenza. "Stiamo lavorando per mettere in moto – ha dichiarato la direttrice dell’Archivio di Stato, Jaleh Bahrabadi - un circuito virtuoso per l’utilizzo di questo immobile che abbiamo riaperto due settimane fa, in modo da restituirlo alla cittadinanza. Abbiamo aderito all’idea dei Supereroi acrobatici, perché ci è sembrata un’ottima opportunità per far conoscere questo luogo anche ad un pubblico diverso, quello delle famiglie con bambini ma anche degli appassionati di fumettistica". A travestirsi da supereroi saranno i volontari dell’Associazione senza fini di lucro SEA "SuperEroiAcrobatici ODVETS", fondata da Anna Marras. "Ci occupiamo da anni – ha spiegato Alessandro Dauda di Super Eroi Acrobatici - di portare un sorriso ai bambini che si trovano negli ospedali italiani e nel mondo".

Alla calata seguirà la raccolta fondi, a cui ciascuno potrà contribuire acquistando gadget e merchandising in vendita sotto Logge di Banchi, dove i Supereroi saranno disponibili per foto, giochi e sorprese insieme ai bambini. "Quello di sabato (domani ndr) – ha aggiunto l’assessore Giovanna Bonanno - sarà un evento importante, proprio per la nobile finalità della raccolta di fondi che verranno donati al reparto di pediatria dell’ospedale Santa Chiara".

Enrico Mattia Del Punta