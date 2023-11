Super-Noi: a Cascina tornano i super-eroi

Cascina, 11 novembre 2023 - Torna alla Biblioteca comunale Peppino Impastato, dopo il successo della scorsa edizione, il Circolo dei Super-Eroi di "Super-Noi", con un laboratorio dedicato alla creazione di fumetti, comics e manga. Lo scorso anno furono oltre 250 i ragazzi sul territorio che aderirono al ciclo d'incontri. Adesso la Biblioteca dei Ragazzi di Cascina si prepara ad essere di nuovo “invasa” da decine di super-eroi e super-eroine: fantastici personaggi che però non usciranno da pagine stampate o da grandi schermi, ma dalla fantasia e dalla creatività di ogni partecipante! Ci saranno due incontri, previsti giovedì 23 e 30 novembre. Al centro del laboratorio saranno il linguaggio e le tecniche di base del Fumetto, dei Comics e dei Manga, per dare vita a nuove storie e personaggi. Le creazioni originali saranno poi esposte in una mostra speciale, curata dagli stessi giovani autori. “Super-Noi” è un progetto che promuove i percorsi e i laboratori educativi incentrati sul Fumetto, il Gaming e altri media vicini alle nuove generazioni. É realizzato dal Circolo ARCI Primavera e dall'Associazione Alipes, in collaborazione con il Comune di Cascina e la sua Biblioteca Comunale. Le attività saranno curate e coordinate da Gaetano Spagnuolo, talent scout del Fumetto ed esperto di educazione ai media e alle nuove tecnologie, e da Rachele Imperio, presidente dell'Associazione Alipes e coordinatrice di ludoteche e di percorsi educativi nelle scuole. Sarà presente per portare i suoi saluti l'assessora al sociale Giulia Guainai.

La partecipazione è gratuita e consigliata per le ragazze e i ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Per informazioni e prenotazioni: [email protected]

Giulia De Ieso