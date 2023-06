Sulle Mura anche al tramonto con il Giugno Pisano

PISA

Passeggiare a 11 metri di altezza ammirando le bellezze cittadine, un viaggio attraverso le epoche della città dalla Pisa romana al secondo dopoguerra: domenica 18 giugno nel weekend della Luminara e di San Ranieri le Mura propongono una visita guidata a tema Giugno Pisano. Dalla costruzione della Marzotto alle vicende del Santo Patrono fino alla bellezza di piazza dei Miracoli passando per i Bagni di Nerone: doppia partenza alle 18 e 18.30 da Torre Piezometrica, biglietto a 8 euro, 3 euro per bambini fino a 8 anni. Posti limitati, info e prenotazioni (1,50 euro diritto di prevendita) sul sito www.muradipisa.it, chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure alla biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura. Il 24 giugno, dalle 6 alle 8 di mattina, è in programma la marcia ludico-motoria ‘All’alba con il Conte Ugolino’, 6 km con partenza e arrivo in piazza Vittorio Emanuele di cui 2,4 km in quota sulle Mura. La competizione è valida per il trofeo di podismo ‘Tre Province’. Gran finale venerdì 30 giugno con ‘Mura di Pisa by night’, visita guidata in notturna sotto le stelle, approfittando delle ore fresche della sera per scoprire panorami inediti della città, da Torre Piezometrica fino alla magia di piazza dei Miracoli illuminata dalla luna. Biglietto a 8 euro, 3 euro per bambini fino a 8 anni. Il camminamento in quota rimane aperto per le visite ordinarie tutti i giorni dalle 10 alle 20, sempre disponibile l’app gratuita per la passeggiata interattiva attraverso la storia e i monumenti cittadini. Tutti gli eventi hanno posti limitati, info e prenotazioni www.muradipisa.it.

Ilaria Vallerini