"Sulla scuola azioni concrete"

"Sicurezza, decoro urbano, viabilità’ e opportunità di sviluppo. Sono i temi che abbiamo affrontato in un incontro pubblico svoltosi nei giorni scorsi all’Art Burger cafè durante il quale ho presentato pubblicamente la mia candidatura insieme al sindaco Michele Conti". Silvia Paganelli, insegnante, è in corsa con la lista civica Pisa al centro. "Vivo e lavoro come insegnante proprio nei quartieri del centro cittadino - ha ricordato - e quindi ne conosco le problematiche ma anche le possibilità di sviluppo. Sono zone con un’alta concentrazione di plessi scolastici ed è importante investire sulla prossimità e accessibilità per tutti in spazi adeguati, con servizi di doposcuola o per attività estive, perché significa riportare le famiglie a vivere i quartieri, rendendoli uno spazio civico vissuto e gradualmente più sicuro".

Per farlo, ha sottolineato Paganelli, "è necessario un censimento degli spazi da riqualificare per implementare le attività pomeridiane, valorizzando la collaborazione con l’associazionismo culturale, ricreativo, sportivo, che opera già da tempo e aprendo spazi per le realtà emergenti".

Impegni che ha condiviso anche Michele Conti, a caccia del secondo mandato con tutto il centrodestra: "La buona amministrazione - ha concluso - si riconosce perché deve sapere prendere in carico i bisogni dei cittadino e rispondere attraverso azioni concrete e verificabili nel tempo. In questi cinque anni abbiamo dato prova evidente di rispettare questo patto con la città e i suoi abitanti. Proseguire il mandato permetterà di completare il grande lavoro che abbiamo fatto finora".