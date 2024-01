Sulla rampa Leverbe e Jureskin. Nel mirino Rocchetti e Luca Moro

L’obiettivo della società nerazzurra era quello di regalare un attaccante ad Aquilani prima di Pisa-Reggiana e così è stato con l’arrivo di Nicholas Bonfanti dal Modena, subito a segno nella sua prima presenza. Per il resto la dirigenza nerazzurra sta ancora alla finestra e le uscite, nella settimana appena cominciata, avranno la precedenza. Maxime Leverbe, dopo la tribuna contro gli emiliani, potrebbe essere uno dei calciatori a lasciare la squadra, se arriverà l’offerta giusta. Come lui anche Roko Jureskin è sul mercato, mentre in avanti Emanuel Vignato potrebbe essere uno dei calciatori candidati alla partenza (negli scorsi giorni si era interessato a lui il Palermo). Obiettivo primario dunque adesso è quello di sfoltire la rosa, continuando però a rimanere vigili, perché il mercato in entrata del Pisa non è ancora terminato. Cosa sta cercando per ora la dirigenza? Intanto un difensore e/o un esterno di piede mancino, capace di affiancare Canestrelli e Caracciolo tra i titolari.

In questo senso il Pisa potrebbe tornare sul 20enne Yuri Rocchetti della Cremonese, centrale mancino ed esterno sinistro, così come Andrea Bozzolan, 19 del Perugia, terzino sinistro puro. La società però rimarrà vigile sul mercato di Serie B cercando di capire come si muoveranno gli incastri nel corso dei prossimi giorni. Il Pisa però, comunque alla ricerca di un altro attaccante, proverà ad affondare anche il colpo su Luca Moro del Sassuolo, se gli verrà data l’opportunità. Si guarda anche con interesse alla prossima stagione. Oltre a Cristian Shpendi, attaccante del Cesena in Serie C, si segue con interesse Edoardo Artisto, attaccante classe 2002 della Virtus Francavilla. L’attaccante, messosi in luce nella prima parte dell’anno, piacerebbe al Pisa e allo Spezia, ma i nerazzurri, consci che la sua squadra non vuole privarsene, lo stanno per ora seguendo senza l’idea di affondare il colpo. Il giocatore infatti potrebbe essere uno degli obiettivi della prossima stagione e un’operazione da fare a fine campionato o durante l’estate. Nel frattempo la seconda parte del mese di gennaio servirà soprattutto per le cessioni e gli ultimi avvicendamenti in rosa con la volontà di tappare le falle difensive e di risolvere gli ultimi problemi offensivi della squadra.

Michele Bufalino