Sul palco "Shakespearology"

Una telefonata con William Shakespeare, due chiacchiere con il leggendario poeta scrittore dei più bei capolavori teatrali di tutti i tempi, che per qualche istante scende dal suo piedistallo e viene a raccontarci i segreti del mestiere, e un po’ della sua anima. E’ un viaggio attraverso il personaggio umano e leggendario lo spettacolo che sarà di scena stasera alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa, "Shakespearology" una sorta di irriverente e ironico ritratto di colui che ha scritto la storia del teatro, un one-man show interpretato dall’eclettico attore Woody Neri, per la regia del Collettivo Fiorentino Sotterraneo. Lui da solo porta sul palco lo show.

Come presenterebbe lo spettacolo a chi non l’ha mai visto?

"E’ un tentativo di incontrare da vicino la figura di Shakespeare, di cui si sa tutto, ma anche niente. Su di lui si è scritto moltissimo, ma ci sono delle zone oscure, e da quelle noi siamo incuriositi: il grande mistero di come sia possibile che una sola persona abbia scritto così tanti capolavori teatrali, vogliamo partire da ciò che sappiamo di lui per dare luce ai lati oscuri".

Perché proprio Shakespeare? "Perché è il più grande, è il padre putativo di tutti noi che facciamo questo mestiere, e li dedichiamo la vita. Portiamo il personaggio a fare due chiacchiere, lo avviciniamo, ci facciamo dare dei consigli".

Cosa deve aspettarsi il pubblico? Si ride o si riflette?

"Nelle serate che già abbiamo avuto modo di sperimentare molte volte, si crea un’atmosfera rilassata e informale, il pubblico è in scena con noi, partecipa. Il teatro non può essere un luogo dove la gente viene solo ad assistere, lo scambio reciproco è fondamentale. A fare le veci del pubblico ci sono le tre voci esterne della compagnia Sotterraneo, che fanno domande al poeta, in uno scambio ironico e spassoso. Presentiamo William come se fosse un personaggio di Shakespeare".

Lei porta sul palco un one-man show: quali vantaggi e quali fatiche comporta questo tipo di recitazione?

"Rispetto ad uno spettacolo tradizionale non ci sono filtri, ho un rapporto diretto con le persone sedute in teatro. Ogni sera l’incontro va conquistato, curato, è il frutto di una magia che si crea. Colgo i silenzi di ogni tipo di pubblico, capisco ogni volta il tipo di feeling che si crea, e pur lasciando immutato lo spettacolo, lo adeguo e lo plasmo a seconda degli umori delle persone in sala, dei tempi di quell’interazione".

Alessandra Alderigi