Sul litorale sventola la bandiera blu Acqua pulita e tutela ambientale

Anche quest’anno sventola bandiera blu. È andata in scena ieri mattina la cerimonia di consegna dell’importante eco-certificazione assegnata al Litorale Pisano dalla ong Fee, Foundation for Environmental Education. Sono quattro le bandiere blu che sventoleranno sulle spiagge di Calambrone, Marina di Pisa, Tirrenia e sull’approdo turistico del Porto di Pisa. La cerimonia dell’alzabandiera ufficiale si è svolta al Bagno Marco Polo di Marina di Pisa. "Si tratta di un riconoscimento che premia le attività dell’Amministrazione in tema di qualità e educazione ambientale e di miglioramento dei servizi per il turismo – spiega il sindaco Michele Conti - In futuro abbiamo in programma nuovi interventi, compresi interventi di rinaturalizzazione degli arenili liberi e la realizzazione di una ’ecospiaggia’, sarebbe la prima della costa Tirrenica sul modello di altri esempi sull’Adriatico". Alla cerimonia era presente anche il neoassessore all’ambiente Giulia Gambini: "Prosegue l’importante lavoro sui servizi di pulizia e raccolta differenziata non solo all’interno degli stabilimenti ma anche sulle spiagge libere così da rendere il nostro Litorale ancora più pulito e accogliente – continua l’assessore la cerimonia -. È fondamentale non solo l’azione dell’amministrazione ma anche la collaborazione dei cittadini". "Un riconoscimento che attesta la sinergia tra comune e comporta turistico come afferma l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -. Il concetto di qualità è in divenire dobbiamo sempre migliorarci".

Il requisito per l’assegnazione è la qualità delle acque, monitorata ogni quindici giorni da Arpat, ma non solo: "Il campionamento non si riduce solo alla raccolta dell’acqua, ma è uno sforzo di tante persone – sottolinea il biologo di Arpat Toscana, Paolo Ercolini -. I cambiamenti climatici, ci mettono alla prova, lo vediamo anche qua sul mare, basta pensare al fenomeno delle tartarughe. Questo induce in noi anche una necessità di cambiamento". Ad intervenire durante la cerimonia anche l’amministratore del Porto di Pisa, Simone Tempesti: "Ci stiamo abituando a questa conferma tutti gli anni, ma non è scontata. Sono tre gli elementi fondamentali, Cultura, che significa anche sensibilizzazione. Organizzazione, mezzi e risorse economiche". Presente anche il capitano di fregata della Capitaneria di Porto di Livorno, Fabrizio Fantozzi.

Enrico Mattia Del Punta