Successo per la mortadella col pinolo di S. Rossore

La valorizzazione dei prodotti enogastronomici del nostro territorio sta diventando un punto fermo nel nostro settore turistico produttivo. Tra questi lo scorso fine settimana si è messa in bella mostra la ‘Mortadella con i Pinoli del Parco di San Rossore’, il prodotto di punta della ‘Bottega del Parco’ che è stato presentato a ‘Salumi da Re’, la grande fiera evento organizzata da ‘Gambero Rosso’ e dai ‘fratelli Spigaroli’, maestri norcini con una lunga tradizione alle spalle, giunta alla decima edizione. Dopo quattro anni, l’appuntamento con Salumi da Re è tornato ad essere fisico e in presenza, con un ricco programma di eventi, degustazioni e dibattiti, all’interno dell’’Antica Corte Pallavicina ‘a Polesine Parmense. Protagonisti assoluti i salumi di qualità, eccellenza italiana, tra tradizione e novità. Proprio come la nostra mortadella.

"Un prodotto che nasce proprio dalla più antica tradizione di un salume che si conosce fin dai tempi dei romani – dichiara ‘Fabio Armani’ titolare della ‘Bottega del Parco’ – che abbiamo pensato di rendere "nostro" sposandolo con il pinolo del Parco di San Rossore, una delle eccellenze pisane più caratteristiche". Il risultato è una delizia per il palato che non ha avuto difficoltà a imporsi nel panorama sicuramente competitivo.

L’evento è stato anche l’occasione – per altro – per promuovere l’eccellenza delle aziende del Parco di San Rossore, recentemente costituite in ConfParco ConfcommercioPisa, specializzate in enogastronomia, prodotti tipici, accoglienza, trasporti. "E’ solo l’inizio di un percorso di promozione per i nostri prodotti – continua Armani – mi auguro che servano da indotto per la creazione di un vero e proprio brand del territorio pisano che merita sicuramente un riconoscimento per la propria qualità".

M.B.