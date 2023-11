Studio e sport si può: i super atleti. Premi agli studenti-allievi migliori

"Studio e sport: si può!". La domanda si è trasformata in una affermazione grazie (anche) al concorso promosso dall’associazione Asmes, giunto alla terza edizione. Concorso che, per l’edizione 2023, ha scelto di premiare quattro nuovi studenti-atleti di Pisa e Pontedera, eccellenti nello sport e nello studio. Campioni di costanza, sacrificio, tenacia. "I ragazzi non sono vasi da riempire ma fuochi da accendere. Accendiamoli questi ragazzi", questo l’invito e l’auspicio del presidente del comitato provinciale Ansmes Michele D’Alascio che ha riunito, nell’aula magna dell’Itis Leonardo Da Vinci, istituzioni (nazionali, regionali e locali), mondo scolastico e sportivo. Tra le studentesse, primaa Sara Bevilacqua, diplomata al liceo Montale di Pontedera con 100 e lode e oggi iscritta alla facoltà di Biotecnologie molecolari in Germania, atleta della nazionale di karate, bronzo al campionato del mondo ed europeo. Seconda classificata Matilde Piccinocchi, diplomata al liceo scientifico Dini di Pisa, adesso studentessa di Fisica. Matilde pratica hockey su prato con la maglia del Cus Pisa, atleta della Nazionale (under 19 e under 21), eletta migliore giocatrice italiana under 21 del 2023. Nella categoria maschile, primo classificato Lorenzo Pellegrini, centista al liceo Carducci di Pisa e oggi studente di Economia aziendale, calciatore della Mobilieri Ponsacco juniores nazionali, già convocato in prima squadra in serie D. Infine, Emanuele Meliani, campione di canottaggio nato e cresciuto tra le fila della società Cavallini di Calcinaia. Dopo il diploma all’istituto tecnico industriale Marconi di Pontedera, adesso studia Economia. Tra i testimonial, la velocista Anna Bongiorni, la campionessa paralimpica di scherma Alessia Biagini (psicologa e sportiva, obiettivo Parigi 2024) e il tennista Francesco Maestrelli, il "gigante pisano" n.149 nel ranking Atp, in 14° posizione tra gli under 21. Anche lui diplomato al Dini e studente di Economia. Ad applaudire i ragazzi, l’assessore regionale Alessandra Nardini, quello comunale Frida Scarpa, Salvatore Vaccarino, presidente regionale Ansmes, la consigliera provinciale Cristina Bibolotti, Mirella Giannessi presidente Fratres Pisa, Diego Saccà membro della giunta Coni Toscana, Salvatore Sanzo dirigente Sport e Salute, il prorettore dell’Università Marco Macchia, il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Andrea Simonetti. Il concorso ha il patrocinio di: Coni – Comitato regionale toscana, Regione Toscana, Comune di Pisa, Università, Provincia di Pisa, Sport e Salute Toscana.

Francesca Bianchi