"Studio di prefattibilità a Pisa: cosa dice il verbale del 6 settembre"

Lo studio di prefattibilità tecnica elaborato dal commissario straordinario Massimo Sessa, si legge nel verbale della riunione del 6 settembre, prevede "per il Cisam di realizzare la ecostruttura da destinare alle esigenze operative, logistiche e addestrative sedi del Gis e del Tuscania; la riqualificazione e l’efficientamento degli immobili per i reparti già presenti nel sedime (Marina militare e centro addestramento della 2a brigata mobile dei carabinieri); i plessi alloggiativi, utilizzando le strutture esistenti e le aree limitrofe esterne già urbanizzate; aree comuni anche a servizio della collettività (con percorsi naturalistici e impianti sportivi); la riconversione a bosco delle superfici attualmente edificateurbanizzate non utilizzate, ivi compreso il complesso dell’ex reattore". L’area, precisa il verbale, sarà dotata "di edifici Nzeb (prossimi all’autosufficienza energetica); all’applicazione di criteri minimi ambientali e i principi di bioarchitettura per perseguire un basso impatto ambientale e ridotte emissioni grazie alla coibentazione delle superfici; la realizzazione di sistemi di riscaldamento e condizionamento con impianti fotovoltaici e solare termico". Infine, relativamente alla realizzazione dell’autodromo a Pontedera anziché a Ospedaletto, si legge nel verbale, "ferma restando la necessità di avviare le procedure di esproprio a cura del Comune, in quanto il delegato dell’Aci ha evidenziato che le aree di Ospedaletto non sono confacenti per problematiche di estensione e natura tecnica legata alla viabilità di accesso".