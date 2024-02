Studenti stranieri. Uno sportello unico delle tre università

Uno sportello unico delle tre università pisane per rendere migliore e più efficiente l’accoglienza degli studenti stranieri, provenienti da Paesi extra Ue, ma anche docenti e ricercatori. Lo Sportello Immigrazione, inaugurato ieri nella sede centrale della Scuola Sant’Anna, altro non è che una "succursale" della questura ed è frutto di un’iniziativa congiunta tra Sant’Anna, Normale e Università di Pisa: la questura dedicherà una mattina alla settimana (ogni mercoledì) alla lavorazione delle pratiche provenienti da studenti, ricercatori e docenti stranieri che hanno bisogno della documentazione burocratica e legale per muoversi in regola e senza barriere sul territorio Ue. Allo sportello lavorerà a rotazione, con funzioni di supporto agli operatori della questura, il personale amministrativo dei tre atenei. L’info point universitario funzionerà come gli uffici di polizia e, ha precisato il questore Sebastiano Salvo, "alleggerirà in modo significativo anche la pressione sugli uffici di polizia che potranno trattare solo le richieste ordinarie e non quelle che provengono dal mondo universitario, che hanno bisogno di risposte in tempi rapidi". Sono circa un migliaio gli studenti extra Ue iscritti all’ateneo pisano (800, ma i dati finali si avranno con la chiusura delle immatricolazioni a fine febbraio, quelli iscritti all’Università di Pisa che sono sostanzialmente raddoppiati rispetto all’anno scorso), Sant’Anna e Normale, senza considerare le richieste che provengono da ricercatori e docenti. "Questo servizio - sottolinea la rettrice della Sant’Anna, Sabina Nuti - permetterà al sistema universitario pisano di essere più attrattivo per gli studiosi che provengono dai paesi extra Ue". Il rettore dell’Università di Pisa, aggiunge, che "tra i problemi riscontrati in questi anni c’è proprio l’espletamento delle pratiche burocratiche per chi necessità di visti e regolarizzazioni dei documenti e avere uno sportello unico è un grande passo avanti". Zucchi ha anche ricordato l’aumento delle tasse universitarie per gli studenti stranieri "passate da 150 a 700 euro, che rischia di rappresentare un grande ostacolo all’internazionalizzazione del sistema universitario per questo la conferenza nazionale dei rettori ha chiesto al Governo di rivedere questa scelta inserita nell’ultima legge finanziaria". Infine, secondo il direttore della Normale, Luigi Ambrosio, "il funzionamento di un sistema universitario dipende da questi processi di base, come appunto lo Sportello Immigrazione, perché è fondamentale per chi viene a studiare e a fare ricerca a Pisa avere la possibilità di muoversi liberamente, di poter viaggiare senza restrizioni in Europa e di rientrare senza problemi nel paese d’origine".

Gab. Mas.