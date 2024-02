Studenti in Sala delle Baleari: "Siamo qui per ascoltarvi". Ma alla fine lo spettacolo è il ‘teatrino della politica’

"Siamo qui per ascoltare la vostra voce, direttamente. Più che per dire le nostre opinioni". Così il sindaco Michele Conti ha aperto ieri in Sala delle Baleari l’incontro con gli studenti delle scuole cittadine nell’ambito della terza commissione consiliare permanente interamente dedicata ai fatti di venerdì scorso. Concetto condiviso anche dall’assessore alle politiche giovanili, Frida Scarpa: "Questo vuole essere un momento di ascolto, fuori dalle strumentalizzazioni politiche, da qualunque parte provengano. Da tempo lavoriamo alla costruzione della Consulta dei giovani e questa è una tappa fondamentale per dimopsrarvi una volta di più l’attenzione dell’amministrazione alle vostre richieste". Ma le parole non bastano a rassicurarli. Non ora e non del tutto. E così anche nella sala che ospita il consiglio comunale, alla fine la politica (e i suoi riti) ha il sopravvento. E la giornata si chiude con il voto e con maggioranza e opposizione che prendono strade diametralmente opposte. I liceali sono arrabbiati e indignati. Qualcuno di loro (di destra e di sinistra) è arrivato lì ben sapendo in quale direzione muoversi a seconda del proprio legittimo orientamento politico. Altri no, erano lì a gridare in faccia agli adulti "che quelle manganellate proprio non ci stavano, che i cappucci di cui in tanti parlano a sproposito, erano quelli dei giubbotti e delle felpe per ripararci dalla pioggia". Che il corteo "era pacifico, perfino scarsamente partecipato e per nulla intenzionato a entrare in contatto con la polizia". Storie tutte uguali, accenti diversi. Poi arriva la politica. Da destra (Azione studentesca, Azione Universitaria e Studenti per le libertà di Forza Italia) fanno notare che "quella manifestazione non era autorizzata, pertanto illegale, e che i manifestanti hanno provocato la reazione delle forze dell’ordine con il loro comportamento aggressivo". Gregorio Banti di Azione Universitaria dice addirittura di essere "in possesso di alcuni video che documentano le aggressioni precedenti alle cariche" ma che non è stato autorizzato a diffonderli, né ha spiegato da chi li avrebbe ricevuti. E da sinistra, Costanza Modica, studentessa diciassettenne era al corteo "per esprimere il nostro dissenso alla politica di Israele e per testimoniare solidarietà alla Palestina e al popolo palestinese vittima di un genocidio da settimane e chi non la pensa così è complice: eravamo pacifici, ci siamo avvicinati al cordone della polizia con le mani alzate, ma siamo stati caricati senza motivo". Giulio Brindelli, studente del liceo Buonarroti chiede di andare "oltre gli steccati, le strumentalizzazioni politiche, le divisioni per parlare dei giovani, ascoltare i loro bisogni". E poi Maya offre la testimonianza più toccante: "Mio fratello ha 12 anni e ora ha paura, aveva paura anche al presidio di venerdì sera: Maya, mi ha detto, ho paura di essere picchiato dalla polizia se esprimo le mie idee in piazza". È il sentimento di una generazione che si sente esclusa dagli adulti. Amanuel Sikera della lista civica Pisa al centro parla anche "da genitore, perché ai miei figli insegno sempre a non reprimere mai le loro emozioni e quindi quello che più mi preme è che tutti insieme rimarginiamo una ferita che per la città è stata profonda e che ancora sanguina: ci riconosciamo pienamente nella condanna netta espressa subito dal sindaco Michele Conti e ci batteremo per restituire fiducia nelle istituzioni e affinché voi tutti qui dentro possiate sentirvi a casa, comunque la pensiate".

Opposta l’opinione di Matteo Trapani capogruppo del Pd, che alla chiede di mettere ai voti una mozione per smentire l’ordine del giorno di lunedì scorso della maggioranza, giudicato troppo blando secondo i ragazzi e le opposizioni stesse, ma al netto di qualche distinguo la maggioranza non cambia idea e lo respinge. "Un atto - attacca Trapani -che non prende distanza dalle parole di Ziello, non richiama l’oggetto della manifestazione ossia la pace in Palestina. Inutile quindi dire che si è dalla parte dei ragazzi, dei genitori e dei dirigenti scolastici e poi votare contro le loro richieste".