Studenti e insegnanti a Pisa, 25 anni dopo: il raduno al Liceo Artistico Russoli

Venticinque anni di vite, storie, passioni. Ex alunni ed ex insegnanti della ID del liceo Russoli si sono ritrovati. "Questa è la scuola che volevo io, quella che ho conosciuto da studente prima, da insegnante poi. Oggi la cattedra non è presente, oggi c’era un tavolo unico, ma a quel tempo la cattedra c’era e aveva il suo peso, un peso che si è trasformato in un luogo dove non c’è più la leggerezza dell’adolescenza, ma c’è la maturità di chi è riuscito a crescere con insegnamenti che sono rimasti dentro e che si sono trasformati in coscienza", racconta il professor Aldo Filippi da 5 anni in pensione. "Queste ragazze e questi ragazzi oggi conservano ancora, come del resto gli insegnanti presenti, quella voce profonda che alberga in ognuno di noi, che si mette in contatto con il mondo, nel modo come quel grande poeta la descriveva nel suo “fanciullino”". Il giorno del ritrovo "le distanze si sono appiattite, l’età non aveva più importanza e la paura del voto era scomparsa. Tutti su un unico piano, con risate e commenti senza ostacoli ma con il rispetto di sempre". "Il piacere è grande nel tornare a rivivere gli anni della scuola. A questo punto credo proprio che non si tratti di un caso, in quella scuola, nei suoi insegnanti ma soprattutto nelle ragazze e nei ragazzi che frequentavano quell’istituto si creava una alchimia speciale". Oggi non sono più quegli adolescenti a volte timidi e timorosi o esuberanti, oggi sono donne e uomini come i loro non più insegnanti, e la giornata corre via con i racconti condivisi, le gite di classe, il professore più carino, quello più s...o, i primi amori, le liti e gli abbracci, diventano tutti ricordi positivi. Arrivederci. Grazie Priscilla per il grande lavoro organizzativo che hai fatto e grazie a tutti i fantastici presenti. Emozioni uniche e irripetibili". Gli studenti: Chiara Angelucci, Priscilla Bardi, Jessica Brachini, Paolo Budassi, Giulia Chiucconi, Sara Ciravolo, Ottavia Gherarducci, Daisy Ligas, Giordano Lovisolo, Elisa Lucherini, Anna Marotta, Arjuna Susini, Alice Tamburini, Federico Vivaldi. Insegnanti, oltre a Filippi: Vincenzo Bertini, Virginia Marano, Cecilia Pastore e Ornella Sebellin.