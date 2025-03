Studenti aggrediti davanti a scuola. La preside: "Sindaco, ci pensi lei"

Pedinati, aggrediti e minacciati di essere derubati da alcuni ragazzi più grandi. Dei veri e propri tentativi di estorsione: è quanto capitato nelle ultime settimane ad alcuni studenti delle scuole medie Mazzini di Pisa. All’uscita da scuola dopo i corsi pomeridiani, infatti, è successo più volte che alcuni alunni minorenni, sulla strada di casa, siano stati intercettati da ragazzi più grandi che, con frasi tipo "svuota le tasche e dammi i soldi" hanno tentato di derubarli. Atti non improvvisati, ma anzi pensati dai malintenzionati che si sarebbero appostati nel pomeriggio, quando il rientro a casa avviene in modo più scaglionato e con meno adulti presenti, nelle strade meno frequentate vicine all’istituto per colpire le giovani vittime. In un caso, addirittura, i responsabili delle estorsioni si sarebbero anche introdotti nella scuola.

"Ciò che è successo è un fatto gravissimo - ha tuonato Beatrice Lambertucci dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Tongiorgi, del quale fanno parte anche le scuole Mazzini - che mina l’incolumità dei nostri alunni e che ha spaventato molto i minori avvicinati da questi adolescenti. Si tratta di un problema di sicurezza nel quartiere che deve essere gestito: da parte nostra, provvederemo a rafforzare la sorveglianza nei pressi dell’istituto anche se questi episodi avvengono all’esterno della scuola. Abbiamo - ha aggiunto la preside - sollecitato i genitori affinché, qualora si verifichino nuovi episodi o vedano individui sospetti vicino alla scuola, sporgano denuncia o contattino immediatamente il 112". Gli episodi hanno generato grande preoccupazione e paura nei genitori, che in alcuni casi sono riusciti personalmente a sventare le minacce di estorsione contro i loro figli e mettere in fuga i malintenzionati e nel personale della scuola. Il caso è finito rapidamente sul tavolo del commissariato dei carabinieri e, per loro tramite, alla Procura della Repubblica. Ma non solo, dal momento che ieri è arrivato anche sulla scrivania del sindaco di Pisa Michele Conti. La dirigente scolastica Lambertucci, infatti, ha scritto una lettera al primo cittadino chiedendo "un intervento per individuare le misure più idonee per ristabilire un clima di serenità nella comunità scolastica e tutelare la sicurezza degli alunni. Tali episodi stanno destando grande preoccupazione nelle famiglie e tra i lavoratori scolastici, in apprensione per il venir meno della sicurezza degli alunni. Si tratta - conclude la lettera della preside - di una problematica che nasce all’esterno della scuola ma all’interno della città e che pertanto necessita di una gestione a livello comunale".

Mario Ferrari