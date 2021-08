Pisa, 4 agosto 2021 - «Restiamo in silenzio di fronte a tanto dolore». È l'invito dell'arciprete di Marsala, Don Marco Renda che ha celebrato il funerale, nella Chiesa Madre di Marsala, di Francesco Pantaleo, lo studente universitario di 23 anni scomparso a Pisa il 24 luglio, quando si è allontanato dall'appartamento che condivideva con altri due universitari, e trovato morto, carbonizzato, l'indomani sera nelle campagne di San Giuliano Terme. E silenzio e dolore hanno caratterizzato l'intero rito funebre. Presenti alla funzione padre, madre e sorella del giovane oltre a parenti, amici ed ex compagni di scuola. Nessuno di loro ha preso la parola. La famiglia ha anche rinunciato a ricevere le condoglianze dai presenti. Ieri, il sindaco Massimo Grillo ha emanato un'ordinanza con cui ha disposto per oggi il lutto cittadino.

