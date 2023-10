Studente con la droga. Trovato un chilo di hashish

PISA

Il cane gli è andato incontro. Per questo è stato controllato dalla guardia di finanza di Pisa lunedì mattina all’esterno dell’istituto Matteotti di Pisa. Addosso aveva un quantitativo di hashish, stessa sostanza nel motorino e nei pressi dell’abitazione, per quasi un chilo. Quello che è accaduto l’altro giorno è stato commentato ed è rimbalzato di bocca in bocca fra i ragazzi. Lui, la ricostruzione dei presenti, si è opposto inizialmente all’operazione dei militari, altri pare abbiano ripreso la scena con i cellulari. Al termine dell’intervento, il minore è stato denunciato a piede libero. Significa che può tornare a scuola. "Deve farlo – spiega il preside Salvatore Caruso – perché qui facciamo prevenzione e informazione con i nostri mille studenti, una realtà molto numerosa la nostra. Ed è proprio l’autorità giudiziaria spesso che lo stabilisce, la frequenza obbligatoria".

"Chiedo regolarmente interventi alle forze di polizia e dell’ordine non solo per la parte ispettiva ma anche per quella di informazione – aggiunge il dirigente scolastico – perché mi interessa che i ragazzi vengano informati prima di ogni operazione, sia sui rischi per la salute, sia per le conseguenze dell’uso e della commercializzazione delle droghe".

Ma sarà preso qualche provvedimento nei confronti del ragazzo? "Se fosse successo all’interno della scuola o se fosse stato colto sul fatto della vendita all’interno dell’sitituto, allora sarebbe stato mio compito, ma in questo caso non è così. Sicuramente sono coinvolto come educatore, ma per il resto dovranno pensarci la famiglia e l’autorità competente. Sicuramente ne parleremo, anzi, ne stiamo già parlando, così come discutiamo del fumo delle sigarette. Nel cortile abbiamo i nostri insegnanti che, volontariamente, sorvegliano quest’area. Anni fa gli studenti uscivano dalle classi con la scusa di andare in bagno. I nostri docenti non sono certo tenuti a fare sorveglianza, ma loro stessi si rendono conto che i risultati ci sono stati e proseguono in questa attività".

Antonia Casini