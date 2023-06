Studente boccia: i genitori a scuola gridano e offendono i docenti

Pisa, 14 giugno 2023 – Una bocciatura troppo amara da digerire. E’ stato questo il casus belli che ha fatto scattare una bufera all’interno del liceo Dini. I genitori di uno studente recatisi alla scuola per contestare la bocciatura si sono scagliati a male parole e grida contro alcuni docenti presenti in quel momento nell’edificio, come da ricostruzione della polizia.

Un gran polverone che si è diradato con l’arrivo tempestivo della polizia di Stato che ha riportato la calma e informato le parti dei diritti eventuali di legge. Il caso pisano non è isolato, ma si inserisce in una lunga scia di attacchi sempre più frequenti e di vera e propria intolleranza e sfiducia nelle istituzioni scolastiche che rende sempre più teso il rapporto tra scuola e famiglie.

Un vero e proprio vaso che purtroppo sembra essere già traboccato da tempo secondo la psicologa e psicoterapeuta Simona Cotroneo: "Stiamo vivendo una crisi dei ruoli di genitore, figlio e insegnante – analizza Cotroneo -. Sono episodi sempre più frequenti che denotano una mancanza di fiducia e di rispetto nei confronti del ruolo degli insegnanti".

"Smarrimento e perdita di confine da parte dei ragazzi sono questi i "sintomi" più diffusi. Assisto continuamente a casi di bullismo tra pari, ma anche a casi di bullismo nei confronti degli insegnanti che vengono derisi in classe e subiscono atti di prepotenza oppure che vengono filmati: si è imposta una sorta di leggerezza su quello che viene fatto dagli studenti".

E i genitori? "Si allarmano in modo ansioso se ci sono dei segnali negativi a livello scolastico come per esempio un calo del rendimento dei figli. Molto spesso, poi, manca un dialogo tra la scuola e le famiglie che porta i genitori a giustificare qualsiasi azione o insuccesso dei figli senza approfondire il problema, ma piuttosto scagliandosi contro i professori.

Questo accade perché non si interrogano sulle cause di un rendimento in calo o di una bocciatura, ma arrivano a filo di lana e gestiscono il problema in modo ansioso. E’ una generazione di adulti “fragili“ che di rimando riflettono le proprie debolezze ai figli".