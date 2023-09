Medico ucciso a botte, assolto lo studente fiorentino. “Vizio totale di mente”

Pisa, 27 settembre 2023 – Assolto per “vizio totale di mente”. La perizia del professor Mauri, già direttore della Psichiatria 2 dell’Aoup, sul 25enne fiorentino (ora in Rems) accusato di aver ucciso il medico in pensione Piero Orsini a gennaio scorso, aveva concluso per l’incapacità totale di intendere e volere, la pericolosità sociale e l’incapacità di stare in giudizio del giovane.

Oggi all’udienza davanti alla giudice per l’udienza preliminare, con rito abbreviato, il giovane è stato assolto. Lo psichiatra pisano si era preso 45 giorni di tempo per la consulenza. Alle stesse conclusioni erano arrivati i consulenti della famiglia Orsini, tutelata dall’avvocato Federica Ciardelli, sia il dottor Armani, sia la dottoressa Santinami.

Lo studente fiorentino fu arrestato dopo aver picchiato (e ucciso, si scoprì dopo poche ore) Piero Orsini, il neurologo 74enne che quel 9 gennaio 2023 aveva incrociato per caso in strada, in via Bovio. Il 25enne era fuggito dallo studio psichiatrico dove lo aveva accompagnato il padre.

Dopo un periodo nel reparto psichiatrico dell’ospedale fiorentino Santa Maria Nuova, ora è stato trasferito in Rems, la misura è stata confermata per 10 anni, probabili rivalutazioni nel tempo.

Lo studente quel giorno era scappato dalla sala di attesa dello studio di un professionista pisano al quale la famiglia si era rivolta perché «nei giorni precedenti – ci aveva spiegato l’avvocato Michele Passione che con il collega Massimiliano Palena lo difende – l’uomo aveva aggredito un familiare».

Un episodio per il quale intervenne la polizia chiamata dagli stessi parenti. I due procedimenti erano stati riuniti. E l’uomo è stato assolto anche per questo episodio.