Studentato privato, è polemica: "Gestione miope della giunta Conti"

"La Giunta Conti e la destra pisana hanno dimostrato, ancora una volta, una gestione miope e inadeguata delle politiche abitative per gli studenti. La scelta di favorire investimenti privati nel settore degli alloggi universitari, senza un adeguato piano di sviluppo dell’offerta pubblica, ha contribuito all’aumento dei costi e alla riduzione dell’accessibilità per numerosi studenti". A dirlo sono i Giovani Democratici di Pisa, che in una nota tornano sulla protesta degli studenti e in particolare di "Sinistra Per" che aveva nei giorni scorsi sollevato la questione degli studentati privati a Pisa e alla carenza di posti letto.

Tra i progetti attualmente in discussione, nel mirino degli studenti e dei dem ci sono l’ex caserma Artale – che avrà una capienza stimata di circa 200 posti letto e che rappresenta una delle operazioni più significative per la sua posizione strategica nel centro storico – e l’area dell’ex stabilimento Saint-Gobain.

"Negli ultimi anni – scrive Gd -, la nostra organizzazione ha costantemente denunciato questa deriva, proponendo soluzioni concrete per garantire un diritto allo studio equo e inclusivo. Abbiamo sollecitato l’amministrazione a promuovere una maggiore collaborazione con gli altri enti per quanto riguarda la situazione delle residenze universitarie pubbliche, implementando la collaborazione con l’Università di Pisa e con il Dsu Toscana per ampliare l’offerta di alloggi a prezzi calmierati, e a contrastare la speculazione immobiliare che penalizza gli studenti e le famiglie".

Secondo i giovani dem, "la destra mostra con la scelta della speculazione rispetto all’ex Caserma Artale il suo volto più classista e affarista. In un periodo in cui studenti e lavoratori affrontano sempre maggiori difficoltà per trovare alloggi accessibili in città, il Comune favorisce l’apertura di studentati privati dove in città universitarie analoghe alla nostra un posto letto in una doppia arriva a costare 12mila euro in 11 mesi".

EMDP