"Street Photography Festival", Pisa a caccia degli scatti più originali

Pisa, 7 luglio 2022 - C'è tempo fino al prossimo 20 luglio per partecipare al contest fotografico di "Street Photography Festival in Pisa", un evento patrocinato dal Comune di Pisa e organizzato dall'associazione TILT. L'invito a partecipare è rivolto a fotografi professionisti, aspiranti o appassionati di Street Photography. I lavori dei partecipanti saranno valutati da una giuria di professionisti dell'immagine tra cui figurano nomi di rilievo nazionale e internazionale tra cui il fotografo statunitense Richard Bram, l'australiana Julia Coddington, Alex Liverani, Asli Gonen, Julie Hrudovà, Mario Mencacci, Arez Prod, Massimiliano Faralli, Simone Mantia e Roberto Bartolini. I finalisti avranno l'opportunità di esporre i propri scatti nello Spazio espositivo Sopra Le Logge durante il festival che si terrà a Pisa il 24 e 25 settembre, oltre ad avere l'opportunità di salire sul podio e vincere uno dei premi Sponsor. Per partecipare visitare il sito: https://www.pspifestival.it/.



IL FESTIVAL - A settembre, Pisa aprirà il sipario alla prima del festival di fotografia di strada. Sarà un'edizione ricca di iniziative tra conferenze, fotowalk, la mostra dei finalisti del Contest insieme all'esposizione fotografica dei giudici. "Roma, Londra, Miami. I festival di Street Photography sono sempre più apprezzati e diffusi sia in Italia che all'estero - spiegano gli organizzatori dell'evento pisano, Mario Mencacci e Arez Prod -. Il nostro obiettivo è di portare il questo evento a Pisa per farne un appuntamento fisso, con l'intento di attirare anno dopo anno sempre più visitatori e partecipanti da ogni angolo del mondo".