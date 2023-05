Strano caso Coltano Auletta non sfonda

Il "caso Coltano" e l’acceso dibattito sulla realizzazione di una base militare, per mesi al centro di uno scontro oplitico che dai riflessi locali si è espanso su scala nazionale, non ha portato voti a Ciccio Auletta che – proprio nella battaglia per la frazione di Guglielmo Marconi – si è speso in prima persona. Nel seggio di Coltano il candidato di ‘Una città in comune’ e ‘Unione popolare’ ha ottenuto soltanto 13 preferenze assestandosi al 5,31%, media più bassa del 6,73% complessivo. Percentuale in doppia cifra per Ciccio Auletta – che ha superato il 10% delle preferenze – nel quartiere di Santa Maria e di Sant’Antonio.