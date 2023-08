Marcinelle, quel minatore toscano che morì nella strage: il ricordo di Enrico Del Guasta

Vicopisano (Pisa), 4 agosto 2023 - Martedì 8 agosto, alle 8:10 (l’ora in cui avvenne la tragedia, nel 1956), in occasione della Giornata nazionale del sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo, il Vicesindaco, con delega alla Memoria, Andrea Taccola, l’Assessora Fabiola Franchi, la Consigliera Elena Pardini, la Giunta e l'Amministrazione celebreranno il ricordo di Enrico Del Guasta (padre di Umberto, titolare del ristorante Chez Mes Amis di San Giovanni alla Vena, promotore dell’evento) e degli altri due minatori toscani morti nella miniera di Bois du Cazier, a Marcinelle, in Belgio: Otello Bugliani e Romano Filippi. INTERVENTI - Ci saranno interventi dell’Assessora regionale alla Memoria, Alessandra Nardini, e del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. Parteciperanno alla cerimonia, come sempre, le sezioni di ANPI Vicopisano e ANPI Cascina e il Comitato Provinciale. RICORDO - Saranno ricordati, insieme a Del Guasta e ai minatori toscani, gli altri 262 minatori, di molteplici nazionalità (c’era tutta Europa in quella miniera, e non solo) morti, in quel terribile giorno, intrappolati a mille metri di profondità, senza più vedere la luce. Il più giovane aveva appena 16 anni. Alle 8:10 le campane della Pieve di Santa Maria di Vicopisano suoneranno tre rintocchi a lutto. Davanti alla statua “Al minatore”, donata alla comunità, da Nino Domenico di Pietrantonio sarà portata avanti, e trasmessa, la Memoria, fondamentale, di ciò che è accaduto, affinché non succeda mai più. Umberto Del Guasta sarà presente con la sua famiglia, i suoi fratelli Libero, Gianfranco e Graziella, i figli e i nipoti. La commemorazione si concluderà con la benedizione del parroco di Vicopisano, Don Tadeusz Dobrowolski, e la deposizione dei fiori e della corona da parte della famiglia e dell’Amministrazione. M.B.