Strade malmesse e segnalazioni cadute nel vuoto

"Le strade di Cascina, anche quelle subito adiacenti al centro storico, sono abbandonate all’incuria: l’erba alta rende impossibile camminare in sicurezza per persone con carrozzine, mamme con bambini": è lo sfogo di Lorenzo Mariani, residente nella zona oggetto della sua segnalazione, che si è rivolto alla nostra redazione per raccontare la situazione delle vie limitrofe alla sua abitazione. "Non si tratta solo di decoro, ma anche di sicurezza e igiene- prosegue il cittadino- dai cespugli che dilagano sui marciapiedi escono rifiuti ma anche topi". Le strade indicate sono via XXV aprile, via Campanella, via Cava, via della Pietra: "L’erba non viene tagliata da mesi- prosegue Lorenzo- la situazione di incuria e di degrado è aggravata dall’accumularsi della spazzatura lasciata a tutte le ore del giorno".

Mariani racconta di avere anche inoltrato più volte una segnalazione all’amministrazione cascinese tramite "Municipium", la piattaforma digitale multicanale a gestione centralizzata che amplifica le potenzialità del Comune e semplifica i rapporti con i cittadini, senza però aver ricevuto risposta. "L’intervento deve essere tempestivo- conclude Lorenzo- una situazione del genere è inaccettabile, per l’igiene e la sicurezza di noi cittadini".

Alessandra Alderigi