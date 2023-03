"Strade in pessimo stato come i ponti sull’Arnaccio"

"Le strade di Cascina sono in pessime condizioni. I costi della raccolta differenziata sono aumentati ma il servizio non è certo migliorato. I ponti lungo l’Arnaccio sono ancora in pessime condizioni, molti dei quali anche lungo il Fosso Vecchio miseramente franati è ancora in attesa di ripristino delle minime condizioni di sicurezza". Lo denuncia Leonardo Cosentini, segretario e capogruppo della Lega. "Non possono certo essere sufficienti poco più di 30mila euro investiti sul ponte a Latignano a risolvere i problemi". Cosentini risponde alla maggioranza che accusa l’opposizione di fare solo polemiche sterili rispetto a quello che è successo nella commissione “Governo del territorio”. "Basta fare un giro per le strade di Cascina o parlare con i cittadini o con i commercianti per rendersi conto dell’assenza di interventi di manutenzione, manca la cura ordinaria del territorio ed una visione complessiva di sviluppo. Le promesse elettorali sui ponti sono state completamente disattese, così come le modifiche al regolamento sul servizio porta a porta dove si assiste al continuo "salto" del giro di raccolta, specie in alcune zone del territorio. Insomma, l’amministrazione pensi a fare qualcosa. Volete un esempio? Anche gli interventi sulla manutenzione del verde o i rapporti con le associazioni lasciano a desiderare. Basti pensare alla vicenda del Cascina calcio, società che si è trasferita a Ponsacco o alla pro loco". L’ordinanza dell’ex sindaca Susanna Ceccardi che vietata la sosta dei camper nelle zone non autorizzate. "Mirava a tutelare la sicurezza dei cittadini evitando accampamenti abusivi".