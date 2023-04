Strada di patto e ‘ripasso’ di diritto

L’ultima immancabile polemica attraverso cui Fratelli d’Italia di Pontedera ha ritenuto di impreziosire la discussione pubblica riguarda gli esiti del processo penale sulla nota vicenda sulla strada di patto. A mezzo stampa e sui social il massimo esponente del partito della Meloni, già candidato alle elezioni prima comunali, poi regionali e nazionali, con la solita misura, ha trovato occasione per inveire contro l’amministrazione accusandola prima di “non aver rinunciato“; alla prescrizione poi, ispirato da qualche barlume di auto-ragionevolezza, di “non averla combattuta“; proprio in ragione di questo mirabile teorema l’invettiva si chiude chiedendo “questa Sinistra trovi almeno il coraggio di rinunciare ai propri incarichi politici“. Probabilmente i militanti della destra locale plaudiranno a questa vigorosa presa di posizione del loro esponente di spicco. Ci sta. Il gioco delle parti e del tifo politico spesso non si avvale del supporto della ragione. Ma i tanti pontederesi non schierati attenti alle vicende della città meritano almeno una precisazione di buon senso su questa ennesima sparata. Non serve un master di diritto per sapere che la rinuncia alla prescrizione in un processo penale sia un diritto personalissimo dell’imputato e può esser esercitato soloe dall’nteressato: dire pubblicamente che il comune di Pontedera, costituitosi parte civile, dovesse rinunciare ‘combattere’ la prescrizione richiesta dal PM e decisa dal Giudice è di una scelleratezza quasi volgare. La battaglia politica è altra cosa, è può essere davvero utile quando lo scontro si basa sulla contrapposizione tra opinioni diverse e soluzioni alternative a problemi delle comunità. Quando gli attacchi, come in questo caso, si fondano su premesse sballate e precipitano nell’assurdo non c’è nemmeno lo spazio per la discussione. Resta solo lo stupore amaro e un dubbio: se certe prese di posizione siano una forma di incompetenza (comunque incompatibile con chi si candida a rappresentare qualsiasi istituzione) o il sintomo un atteggiamento tipico di chi ritiene, senza scrupoli, tutto lecito purché utile a demonizzare i “nemici politici”, che poi, in un’ottica di correttezza tra le parti, sarebbero da identificare in “avversari”.

*Segretario Pd Pontedera