Strada dello spaccio, "a breve di nuovo attive le telecamere"

Via della Barra, a breve le telecamere funzioneranno di nuovo. In funzione, intanto, il sistema di video-sorveglianza integrato reso possibile dal regolamento recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Si è svolta in sala consiliare la riunione tra l’Amministrazione Comunale di Vecchiano e i residenti di via della Barra (considerata la strada dello spaccio), per fare il punto. Erano presenti, oltre al sindaco Massimiliano Angori e l’assessora alla Mobilità Mina Canarini, il comandante della polizia municipale Marcello Carrara e il comandante della Stazione dei carabinieri di Migliarino, Arturo Casella. "Una delle novità annunciate, messe a punto dalla nostra Amministrazione Comunale, è il nuovo regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza, approvato all’unanimità nell’ultimo consiglio comunale del 17 marzo", afferma Angori. "Su tutto il territorio comunale potranno essere posizionate telecamere modulari e mobili, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo del campo di ripresa. Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile, conformi ai principi di privacy by design e default contenuti nel RGDPR vengono posizionati secondo necessità, nei luoghi ricadenti anche in proprietà privata ma che possono essere teatro di illeciti, questi ultimi non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine", aggiunge il primo cittadino.

"La nostra Amministrazione Comunale è al lavoro sul tema della sicurezza urbana in via della Barra almeno dal 2018, così come chiarito anche dagli interventi delle forze dell’ordine presenti alla riunione; proprio il 2018, peraltro, è l’anno in cui abbiamo deciso anche di rendere il traffico viario nella strada a senso unico alternato, con la finalità di alleggerire il traffico in questa zona, dove abbiamo installato alcuni restringimenti fisici di carreggiata", prosegue Canarini. Già convocato un prossimo incontro in loco.