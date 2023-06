Strada della Certosa Lavori e traffico

Nuovo asfalto per la strada della Certosa. Oggi inizieranno i lavori di ripristino del manto stradale in via della Certosa e via Maggi (ex Calzezane), per la copertura delle tracce conseguenti alle lavorazioni per installare la fibra ottica. In corrispondenza del cantiere, in orario 8-18, sarà istituito il divieto di sosta e il senso unico alternato regolato da movieri fino alla fine dei lavori, prevista al massimo per venerdì 16 giugno: salvo complicazioni legate alle condizioni meteo, infatti, i lavori potrebbero terminare prima di venerdì, nel qual caso decadrebbero in anticipo anche le limitazioni. L’amministrazione comunale "ringrazia sin d’ora i cittadini per la collaborazione e la pazienza".