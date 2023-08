Storie del "Ragnaino" pisano al Fortino

"Dal Ragnaino a Campallorzo" di Marco Piccolino (In foto): è questo il libro, edito da Ets, che sarà presentato domani alle 18.30 al circolo Il Fortino a Marina. Sarà Fabiano Corsini a dialogare con l’autore: insieme commenteranno i passi salienti del libro, con l’aiuto del proiettore e delle immagini. Il "ragnaino", come forse solo pochi marinesi sanno, è una zona nel territorio una volta palustre alla sinistra dell’Arno, verso la Foce. Piccolino ci racconta di erbe, di greggi, di stormi di cicogne in volo dalle Apuane verso il mare, di volpi neonate sul Monte Pisano, di rospi in migrazione a Candalla, di libellule danzanti, di tritoni alpestri o delle salamandrine dei monti Matanna e Prana, dellestalattiti di ghiaccio della Grotta all’Onda o della fioritura degli asfodeli sulle balze del MonteRocca. La serata proseguirà con una cena di pesce proposta dal Fortino (solo soci Arci e solo su prenotazione allo 050 36195) e, nel dopocena, con una conclusione scoppiettante: lo spettacolo del Teatro Trabagai, la piccola compagnia livornese che nei giorni scorsi ha avuto uno strepitoso successo nelle serate di Effetto Venezia.