Salvata la storica pescheria, i proprietari vogliono chiudere ma l’assessore para il colpo

Pisa, 21 febbraio 2025 – E’ stato un pronto intervento quello dell’assessore al commercio Paolo Pesciatini per salvare la storica pescheria Marco Vettori in piazza della Pera. “L’ultima pescheria storica ve la siete giocata – aveva annunciato ieri mattina Vettori in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook –. Non ho più voglia di fare la guerra con chi abusa del potere che gli è stato dato”. Una reazione scatenata dalla mancata concessione all’attività del permesso per l’accesso in ztl per il carico/scarico merci con validità 24 ore. “Ci sono stati riconosciuti solo due ingressi, dalle 7 alle 20, per massimo un’ora con disco orario – spiegano i proprietari Marco Vettori e Federiga Bertolini –. Ma per noi così era impossibile continuare a lavorare. Apriamo alle 7.15 e a quell’ora il banco deve essere pronto”. In più, proseguono, “per noi è obbligatorio avere un furgone con caratteristiche specifiche che consentano il trasporto del pesce nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza”.

Il post pubblicato sui social ha attirato l’attenzione di amici, clienti e altri commercianti pisani che hanno espresso solidarietà alla storica pescheria del centro, tanto che il grido di aiuto è giunto fino a Palazzo Gambacorti. E la risposta dell’amministrazione non è tardata ad arrivare. “L’assessore Pesciatini è venuto qui personalmente, mostrando interesse per la nostra attività e offrendoci aiuto e supporto – raccontano i titolari –. Siamo molto contenti che tutto si sia risolto nel migliore dei modi. Avevamo davvero temuto di dover chiudere l’attività, c’era anche una possibile data: il 29 marzo”.

Pericolo scongiurato per la pescheria Vettori che vanta oltre un secolo di storia alle spalle. Fu il nonno di Marco, all’inizio del secolo scorso, ad aprire l’attività che ha attraversato ben tre generazioni e quindi una buona fetta di storia del nostro tessuto economico.

“Ci sarebbe dispiaciuto chiudere per una sciocchezza del genere dopo tutti questi anni – aggiunge Bertolini –. Marco è già in pensione e io ci andrò in agosto, ma vorremmo continuare a lavorare ancora un po’ , anche per i nostri clienti affezionati”. Dopo la visita di Pesciatini in pescheria, Vettori ha rassicurato tutti con un altro post su Facebook. “Non mi era mai capitato – si legge nel post – che un politico si interessasse a un mio problema. Grazie all’assessore Pesciatini, al sindaco e al comandante dei vigili possiamo continuare la nostra attività. Sarebbe stata un’ingiustizia”. Qualcuno commenta sollevato sui social: “Come avremmo fatto senza di voi?”.