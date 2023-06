Storia & tradizioni On line il nuovo portale "Patrimonio immenso a disposizione di tutti"

Un grande archivio a disposizione di tutti per lo studio delle tradizioni della storia delle identità di Pisa. Il portale (tradizionistoriche.comune.pisa.it) è stato presentato ieri a Palazzo Gambacorti. Lo scopo è mettere a disposizione del pubblico, siano appassionati o specialisti, lo straordinario patrimonio storico della città di Pisa. Dal Gioco del Ponte alla Luminara, passando per la regata di San Ranieri. Grazie al portale sarà possibile consultare testi, spesso introvabili, che consentiranno di approfondire momenti fondanti dell’identità pisana. Corpus centrale, nonché il primo di una lunga serie di documenti, già caricato sul portale stesso, è l’archivio Zampieri, un tesoro di 500 stampati e manoscritti, databili tra il XVI e il XX secolo, relativi alle antiche edizioni del Gioco del Ponte. "Siamo molto soddisfatti di portare a compimento questo progetto che è cominciato con l’acquisizione dell’archivio Zampieri sulle collezioni antiche del Gioco del Ponte - dice l’assessore alle tradizioni storiche di Pisa Filippo Bedini -. Un archivio che rischiava di finire in collezioni private e che l’amministrazione comunale ha deciso di mettere a disposizione della città. Documenti così preziosi che abbiamo pensato di valorizzarli digitalizzandoli e mettendoli a disposizione di tutti senza accedere alla biblioteca comunale".

Bedini ha presentato il progetto assieme al dirigente Giuseppe Bacciardi, all’archivista Manuel Rossi e al direttore della biblioteca universitaria. Per l’occasione infatti è stata firmata una convenzione tra Università e Comune di Pisa in merito alla digitalizzazione del materiale storico che andrà a comporre l’archivio sul sito del Comune. Il primo nucleo di documenti provenienti da Zampieri è il primo passo di una collezione di testi importante della storia e dell’identità di Pisa. Tre le sezioni. Da un lato i trattati e i regolamenti che descrivevano nei secoli il Gioco, dall’altro i documenti relativi alle diverse edizioni del gioco e, infine, volumi di miscellanee che vanno dal 1727 al 1807. L’assessore Bedini ha risposto in merito a una polemica innescata nelle scorse ore per aver ceduto 100 biglietti del Gioco del Ponte a partner commerciali: "Faccio presente che questa è una operazione concordata con le parti di Tramontana e Mezzogiorno - ha chiarito l’assessore -. Rispetto all’anno scorso inoltre si è passati da 400 a 650 biglietti per le famiglie dei combattenti e per ogni parte. Inoltre è anche e soprattutto grazie agli sponsor e agli albergatori, passati dai 40 mila euro dello scorso anno, ai 100 mila euro di questa edizione, che il Gioco del Ponte può migliorare anno dopo anno".

Michele Bufalino