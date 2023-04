Un’artista poliedrica legata da sempre alla musica jazz e swing, che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, cantautrice della nuova generazione, Simona Molinari ci racconta lo spettacolo che andrà in scena questa sera alle 21 alla Città del Teatro di Cascina, anteprima nazionale di "El Pelusa y la Negra" , la storia cantata di Maradona e Mercedes" che la vedrà insieme a Cosimo Damiano Damato. La Negra y El Pelusa rivelano il loro genio, l’arte e allo stesso tempo i valori, i sentimenti, le lotte, le vittorie e le sconfitte, l’immortalità. A dare voce a Maradona è Cosimo Damiano Damato, poeta, sceneggiatore, drammaturgo, regista e narratore. Gli arrangiamenti e la direzione musicale sono affidati al Maestro Valentino Corvino con il Sudamerica Quartet.

Se dovesse raccontare questo show a chi non lo conosce, come lo presenterebbe?

"E’ un dialogo visionario tra i due protagonisti, le figure controverse di Diego Armando Maradona e Mercedes Sosa. Un racconto di vita ed emozioni, incentrato sui sentimenti. E’ una sorta di racconto poetico, dove ogni personaggio racconta la sua storia, accompagnato da un canzoniere bellissimo, una cornice composta da musica argentina e napoletana".

Il pubblico la conosce come cantante di jazz: quanto c’è di questa arte nello spettacolo in scena questa sera e quanto invece si tratta di un nuovo percorso per lei?

"E’ sicuramente un’esperienza nuova, un genere che mi appartiene, che conosco ed amo, ma che fin ora non ho mai portato sul palcoscenico, si tratta di un esperimento anche per me".

Cosa c’è di diverso tra lo spettacolo televisivo, come può essere il festival di Sanremo a cui lei ha partecipato, e il teatro?

"Amo il teatro perché racconta delle storie, ispiranti e divulgative. E’ una dimensione più intima e profonda, che serve anche come mezzo per comunicare qualcosa, un’idea, un messaggio". Com’è stato il rapporto con il suo partner di scena Cosimo Damiano Damato?

"Tutto è partito dal nostro incontro che è stato illuminante: lui è un grande poeta, un uomo di cultura e spessore con il quale ho lavorato con immenso piacere. Credo che il connubio umano, la sinergia di intenti e di emozioni sia la base da cui nascono le collaborazioni vincenti".

Alessandra Alderigi